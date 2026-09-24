Uzak Şehir'den TRT'ye Sürpriz Transfer: Ünlü Oyuncu Mehmed: Fetihler Sultanı'nda!

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni ve görkemli dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonuyla izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Kadrosunu güçlendirmeye hız kesmeden devam eden başarılı yapım son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan ünlü oyuncu İpek Arkan'ı renkli kadrosuna dahil etti.

Zaman Atlamasıyla Gelen Sürpriz Transfer

Miray Yapım imzası taşıyan ve her bölümüyle büyük yankı uyandıran Mehmed: Fetihler Sultanı heyecan dolu zaman atlamasıyla açılacak olan 4. sezonunda kadrosunu adeta baştan aşağı yeniledi.

Son olarak Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan başarılı oyuncu İpek Arkan yeni sezonda TRT ekranlarında boy gösterecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç ve yetenekli oyuncu dizide Osmanlı tarihinin önemli figürlerinden biri olan Ayşe Hafsa Sultan karakterine hayat verecek.

Şehzade Bayezid'in Eşi Olarak İzleyici Karşısına Çıkacak

İpek Arkan'ın hayat vereceği Ayşe Hafsa Sultan karakterinin dizideki konumu da şimdiden merak konusu oldu. Başarılı oyuncu Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Caner Topçu'nun canlandırdığı Şehzade Bayezid'in eşi olarak kameralar karşısına geçecek. Genç yıldızın dönem dizisindeki performansı ve yeni sezonda ekibe katacağı dinamizm şimdiden hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.