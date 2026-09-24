Uzak Şehir'den TRT'ye Sürpriz Transfer: Ünlü Oyuncu Mehmed: Fetihler Sultanı'nda!

Uzak Şehir dizisinden ayrılan başarılı oyuncu İpek Arkan TRT 1'in fenomen dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın kadrosuna katıldı.

Uzak Şehir'den TRT'ye Sürpriz Transfer: Ünlü Oyuncu Mehmed: Fetihler Sultanı'nda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2026 15:55

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni ve görkemli dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonuyla izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Kadrosunu güçlendirmeye hız kesmeden devam eden başarılı yapım son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan ünlü oyuncu İpek Arkan'ı renkli kadrosuna dahil etti.

Zaman Atlamasıyla Gelen Sürpriz Transfer

Miray Yapım imzası taşıyan ve her bölümüyle büyük yankı uyandıran Mehmed: Fetihler Sultanı heyecan dolu zaman atlamasıyla açılacak olan 4. sezonunda kadrosunu adeta baştan aşağı yeniledi.

Son olarak Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan başarılı oyuncu İpek Arkan yeni sezonda TRT ekranlarında boy gösterecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç ve yetenekli oyuncu dizide Osmanlı tarihinin önemli figürlerinden biri olan Ayşe Hafsa Sultan karakterine hayat verecek.

Şehzade Bayezid'in Eşi Olarak İzleyici Karşısına Çıkacak

İpek Arkan'ın hayat vereceği Ayşe Hafsa Sultan karakterinin dizideki konumu da şimdiden merak konusu oldu. Başarılı oyuncu Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Caner Topçu'nun canlandırdığı Şehzade Bayezid'in eşi olarak kameralar karşısına geçecek. Genç yıldızın dönem dizisindeki performansı ve yeni sezonda ekibe katacağı dinamizm şimdiden hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Benzer Haberler
Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda! Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda!
Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi! Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi!
Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde! Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde!
Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam
Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: "Tarık'ın Büyük Dönüşümünü İzleyeceğiz!"
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!