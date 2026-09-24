Halit Ergenç'in Müzik Tutkusu Sınır Tanımıyor: Bu Kez Metro Boomin Konserinde Ortaya Çıktı!

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, dünyaca ünlü prodüktör ve DJ Metro Boomin'in İstanbul konserinde görüntülendi. Ünlü ismin müzik tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Halit Ergenç'in Müzik Tutkusu Sınır Tanımıyor: Bu Kez Metro Boomin Konserinde Ortaya Çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2026 16:00

Türk sinema ve televizyon dünyasının en saygın, başarılı ve usta isimleri arasında yer alan Halit Ergenç başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra dünya çapındaki müzik etkinliklerine olan düşkünlüğüyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Çağdaş hip-hop, trap ve rap müziğin dünyadaki en önemli prodüktörlerinden ve DJ'lerinden biri olarak gösterilen Metro Boomin'in İstanbul'da verdiği dev konser, magazin ve müzik dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

Dünya Yıldızlarının Konserlerini Kaçırmıyor

Daha önce Travis Scott, Kanye West ve Björk gibi global müzik ikonlarının konserlerinde objektiflere takılan Halit Ergenç, bu kez rap müziğin dahi ismi Metro Boomin'in salı günü gerçekleştirdiği İstanbul konserinde görüntülendi. Yoğun set programlarından ve projelerinden fırsat buldukça bu tür dev müzik etkinliklerine katılan başarılı oyuncu yine seyircilerin arasında sade tarzıyla dikkat çekti.

Sosyal Medyada Gündem Oldu: Playlistini Merak Ediyorum

Konser boyunca çalan şarkıların ve coşkulu atmosferin tadını çıkaran Halit Ergenç'in etkinlikteki neşeli halleri kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Usta oyuncunun klasik ve dönem projelerindeki ağırbaşlı rollerinin aksine rap ve trap konserlerinden eksik olmaması hayranlarını şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları Ergenç'in bu müzik tutkusuna esprili yorumlarla yaklaşarak "Halit Ergenç'in playlistini çok merak ediyorum" paylaşımlarıyla binlerce etkileşim oluşturdu.

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