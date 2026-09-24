Bu Kış Sinemalarda Kahkaha Var: 2 Aile Arasında Filminden İlk Detaylar Yayınlandı!

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı yıldız isimlerle dolu komedi filmi 2 Aile Arasında 4 Aralık 2026'da sinemalarda! Adanalılar İstanbul'u karıştırmaya geliyor.

Bu Kış Sinemalarda Kahkaha Var: 2 Aile Arasında Filminden İlk Detaylar Yayınlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2026 16:04

Türk sinema ve komedi dünyasının en çok beklenen devam filmlerinden biri için geri sayım başladı. BKM yapımcılığında, senaryosunu mizahtaki keskin kalemiyle tanınan Gülse Birsel'in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın oturduğu 2 Aile Arasında sinemaseverlere kahkaha dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.Film ilk yapımda unutulmaz anlara imza atan Adanalı Kurt ailesini yeniden İstanbul'a taşıyor.

Adanalılar Geri Döndü: İstanbul'da Düzen Yine Karışıyor

İlk filmde İstanbul'a ayak basmalarıyla birlikte unutulmaz bir düğün telaşının ve komik olayların fitilini ateşleyen Haşmet ve ailesi bu kez çok daha büyük bir karmaşayla geri dönüyor. Erdal Özyağcılar'ın başarıyla hayat verdiği Haşmet karakteri bu kez tüm aileyi toplayarak geçmişten kalan hesapları kapatmak ve işleri yoluna koymak için kolları sıvıyor.

Ancak Haşmet'in "Adana'da kavgaların sonunu bile sofraya muhabbete bağlarık" diyerek kurduğu barış ve huzur planı iki ailenin yıllardır değişmeyen inatçı dinamikleriyle duvara çarpıyor. Beklenen sıcak aile tablosu yerini son derece gergin ama bir o kadar komik tablolara bırakırken Fiko kendini bir kez daha hiç istemediği karmaşık bir aile meselesinin tam ortasında buluyor. Devrim Yakut'un canlandırdığı Mükerrem başta olmak üzere Adana tarafının en sevilen yüzleri de bu kaosa ortak oluyor.

Yıldız Kadro Göz Kamaştırıyor

Sinema salonlarını kahkahaya boğmaya hazırlanan filmin oyuncu kadrosu ise adeta yıldızlar geçidi şeklinde. Engin Günaydın, Demet Evgâr, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal gibi Türk komedi ve sinemasının en usta isimleri aynı projede buluşuyor.

Adanalıların geri dönüşüyle birlikte Fiko için huzurun yine hayal olduğu 2 Aile Arasında 4 Aralık 2026'da sinemaseverlerle buluşacak. Bu kış beyaz perdede kahkaha fırtınası koparmaya hazırlanan film, şimdiden sinema salonlarının en iddialı yapımları arasındaki yerini aldı.

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