Acun Ilıcalı'dan Gel Konuşalım İçin Sürpriz Karar: Ece Erken'in Yerine O İsim Geldi!

Geçtiğimiz sezona ekranlarda fırtınalar estiren ve magazin dünyasının nabzını tutan Gel Konuşalım yeni sezona bomba gibi bir sunucu değişikliğiyle merhaba diyor. Programın sevilen yüzleri izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken kadrodaki değişim ve kadroya katılan sürpriz isim magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Ece Erken Kadrodan Ayrıldı Gözler Yeni İsimlere Çevrildi

Geçtiğimiz sezon Nur Tuğba Namlı ile birlikte programın sunuculuğunu üstlenen Ece Erken yeni sezon öncesi yaşanan gelişmelerle dikkatleri üzerine çekmişti. Yaz aylarında Acun Ilıcalı dahil kanal yönetimini sosyal medyada takipten çıkmasıyla adından söz ettiren Erken'in yeni sezonda kadroda yer almayacağı kesinleşti. Bu gelişmenin ardından program bir ay boyunca farklı konuk sunucularla ekrana gelirken, kanal yönetiminin yaptığı arayış sonucunda koltuğun sahibi olan isim belli oldu.

Seray Sever Uzun Aradan Sonra Ekranlara Dönüyor

Kanal yönetiminin aldığı ortak karar doğrultusunda uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan deneyimli ve sempatik sunucu Seray Sever Gel Konuşalım programıyla muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Yenilenen kadrosuyla dikkat çeken yapımda Seray Sever geçen sezondan bu yana sevilen sunucu Nur Tuğba Namlı ile birlikte kameralar karşısına geçecek. İkiliye bu sezonda eşlik edecek bir diğer sürpriz isim ise renkli kişiliğiyle tanınan Hakan Hatipoğlu oldu. Böylece Gel Konuşalım programının yeni sezondaki güçlü sunucu kadrosu Nur Tuğba Namlı, Seray Sever ve Hakan Hatipoğlu üçlüsünden oluştu. Sevilen magazin programının yeni bölümleri ve dinamik kadrosuyla nasıl bir reyting başarısı elde edeceği şimdiden merak konusu oldu.