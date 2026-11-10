Eşref Tek Dizisinin Çekimleri Kıbrıs'ta Başladı: Ecem Simge Yurdatapan Kadroda!

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Eşref Tek'in çekimleri Kıbrıs'ta başladı. Güzel oyuncu Ecem Simge Yurdatapan dizide Sude karakterini canlandıracak.

Eşref Tek Dizisinin Çekimleri Kıbrıs'ta Başladı: Ecem Simge Yurdatapan Kadroda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2026 15:00

Prime Video platformunda yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eşref Rüya dizisinin yakaladığı başarının ardından harekete geçilen heyecan verici devam projesi Eşref Tek için hazırlıklar tamamlandı ve set motor dedi. Başarılı aktör Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Eşref karakterinin gizemli geçmişine ışık tutacak ve geçmişine ayna tutacak olan iddialı yapımın çekimleri yavru vatan Kıbrıs'ta çekilen sahnelerle hızlı bir başlangıç yaptı. Dizinin merakla beklenen oyuncu kadrosuna ise genç kuşağın parlayan yıldızlarından Ecem Simge Yurdatapan dahil oldu.

8 Bölümlük Dizide Sude Rolüyle Seyirci Karşısına Çıkacak

Son dönemin aranan kadın oyuncuları arasında yer alan Ecem Simge Yurdatapan 8 bölümden oluşması planlanan bu özel dijital projede Sude karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Güzel oyuncunun canlandıracağı Sude karakteri dizinin aksiyon ve gizem dolu hikaye örgüsünde Eşref'in en çok güvendiği, en sadık ve en yakın çalışanlarından biri olarak kritik bir rol üstlenecek. İkilinin sahneleri şimdiden dizi tutkunları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Dev Kadro ve Usta Yönetmen Bir Arada

Senaryosunu Türk dizi sektörünün usta kalemleri Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç'ın kaleme aldığı Eşref Tek dizisinin yönetmen koltuğunda ise başarılı projelerin mimarı Uluç Bayraktar oturuyor. Çekimleri Kıbrıs'ta başlayan ve hikayesinin derinliğiyle Prime Video izleyicilerini ekran başına kilitlemeye hazırlanan iddialı yapım, güçlü senaryosu ve yıldız oyuncu kadrosuyla sezonun en çok konuşulacak dijital projeleri arasında ilk sırada gösteriliyor.

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