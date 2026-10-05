Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in 67. bölümünden yeni tanıtım yayınlandı. Cihan'ın Alya'yı yalnız bırakmamak için yaptığı plan sosyal medyayı salladı.

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2026 10:27

Kanal D ekranlarının pazartesi akşamlarına damga vuran, reyting rekorları kıran ve her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen AyNA Yapım imzalı fenomen dizisi Uzak Şehir heyecan dolu bir bölümle bu akşam izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen 67. bölümün yayın saatine saatler kala paylaşılan yeni tanıtım sosyal medyada ve magazin kulislerinde adeta bomba etkisi yarattı. Cihan'ın Alya'yı yalnız bırakmamak için devreye soktuğumuz zekice ama bir o kadarda tehlikeli planı geceye damgasını vuracak.

Nezarete Girebilmek İçin Kendini Şikayet Ettirdi!

Dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölüm tanıtımında olayların ardı arkası kesilmiyor. Erol'dan nezarette tutulan Alya'nın yanına normal yollarla girmesinin mümkün olmadığını öğrenen Cihan sevdiği kadını yalnız bırakmamak için adeta kör düğümü çözen ezber bozan bir plana imza atıyor.

Emniyet binasının kapısında bekleyen kendi adamını bilerek döven ve ardından ondan kendisinden şikayetçi olmasını isteyen Cihan bu ustaca kurgulanan hamle sayesinde kısa sürede nezarete atılıyor. Avukat görüşmesinden dönen ve karşısında bir anda Cihan'ı bulan Alya'nın yaşadığı büyük şaşkınlık ve ikili arasında geçecek duygusal dakikalar izleyicilere soluk soluğa bir bölümün sinyalini veriyor.

Yıldız Kadroya Yeni İsimler Eklendi

Senaryosunu usta kalem Gülizar Irmak'ın yazdığı, yönetmen koltuğunu Emre Aybek ve Mustafa Pazarcık'ın paylaştığı, süpervizörlüğünü ise Ahmet Katıksız'ın üstlendiği AyNA Yapım imzalı yapım güçlü hikayesi kadar dev kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizide Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Nihat Altınkaya, Mehmet Polat, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Çağla Şimşek ve Kuzey Gezer gibi başarılı isimler yer alıyor. Fenomen diziye bu sezon katılan Ersin Arıcı, Onur Özaydın, Burak Altay, Mehmet Korhan Fırat ve Mustafa Avkıran gibi iddialı oyuncular ise hikayenin soluk kesen temposunu daha da artırıyor.

Alya ve Cihan'ın nezaretteki bu sürpriz buluşmasının ve entrikaların ardı arkası kesilmeyen olayların ele alınacağı Uzak Şehir heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de!

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