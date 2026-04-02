Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?

Ekranların sevilen yapımı Uzak Şehir dizisinde, taşları yerinden oynatacak bir ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü. Dizinin kilit karakterlerinden, Albora ailesinin can düşmanı Nadim Baybars’ın oğlu Demir’e hayat veren başarılı oyuncu Ferit Kaya’nın projeye veda edeceği konuşuluyor.

Ece Erken Canlı Yayında Duyurdu

TV8’de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında bu iddiayı gündeme getiren Ece Erken, Ferit Kaya’nın diziden ayrılacağı yönünde bilgiler aldığını açıkladı. Erken, konuyu henüz netleştirmeye çalıştığını belirtse de bu haber kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hikâyede Yeni Bir Sayfa: "Gizemli Bir Akraba" Geliyor

Ferit Kaya’nın hayat verdiği sert ve hırçın karakter Demir’in vedası, hikâyede büyük bir boşluk yaratacak gibi görünse de senaryonun taze bir kanla devam edeceği iddia ediliyor. Sızan bilgilere göre:

Demir’in gidişinin ardından diziye "yeni bir akraba" sıfatıyla gizemli bir karakter dahil olacak.

Bu yeni karakterin, mevcut güç dengelerini değiştireceği ve özellikle dizideki aşıkların huzurunu kaçıracağı konuşuluyor.

İzleyicilerin Tepkisi İkiye Bölündü

Ferit Kaya’nın hırçın ve saplantılı Demir karakterindeki performansı büyük beğeni topluyordu. Bazı izleyiciler, dizideki aşk dinamikleri açısından bu ayrılığın hikâyeye yeni bir soluk getirebileceğini savunurken; bir kesim ise Demir gibi güçlü bir antagonistin (karşıt karakter) eksikliğinin dizide hissedileceğinden endişeli.

Henüz yapımcı ekipten veya Ferit Kaya’dan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da bu iddia, "Uzak Şehir" takipçileri arasında merak uyandırmaya devam ediyor.