Haluk Levent Krizinde Oğuzhan Uğur'dan Dikkat Çeken Çıkış

Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmesi gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Ahbap Derneği Başkanı olan Levent'e, Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma devam ederken sosyal medyada da konuya ilişkin binlerce yorum yapıldı. Özellikle deprem döneminde Haluk Levent ile birlikte çalışan Oğuzhan Uğur'un nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyordu.

Sessizliğini Bozdu

Beklenen açıklama çok gecikmedi. Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda süreci yakından takip ettiğini söyledi. Uğur, o dönemde birçok kişinin büyük emek verdiğini hatırlatarak, gerçek neyse ortaya çıkması gerektiğini vurguladı. Açıklamasında, "Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir." ifadelerini kullanan Uğur, soruşturmanın sonucunu herkes gibi beklediklerini belirtti.

Hakkındaki İddialara Da Yanıt Verdi

Oğuzhan Uğur, Haluk Levent hakkındaki haberlerin ardından kendisi ve Babala TV hakkında da çeşitli yorumlar yapıldığını söyledi. Bunun üzerine kendi konumunu net bir şekilde anlattı. Bir dernek ya da vakıf olmadığını hatırlatan Uğur, yasal olarak bağış toplayamayacağını ve bugüne kadar yaptığı tüm yardımları kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu açıklamayı yapmak zorunda kalmasının kendisini üzdüğünü de sözlerine ekledi.

Güven Vurgusu Dikkat Çekti

Paylaşımının sonunda ise dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan Oğuzhan Uğur, toplumun uzun yıllardır yaşadığı hayal kırıklıkları nedeniyle güven duygusunun ciddi şekilde zedelendiğini söyledi. "Güven artık neredeyse nostaljik bir kavram." diyen Uğur, devam eden soruşturmanın insanların birbirine olan inancını daha da sarsmamasını umduğunu belirtti. Süreci yakından izlemeye devam edeceklerini ifade eden Uğur, yeni gelişmeler oldukça daha net değerlendirmeler yapacağını da sözlerine ekledi.