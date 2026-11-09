Uzak Şehir'de Nefes Kesen Tanıtım: Cihan Enver'in Yakasına Yapıştı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de bu akşam gerilim tırmanıyor. Cihan, Enver'e diskin hesabını sorup yüzüğü fırlatıyor.

Uzak Şehir'de Nefes Kesen Tanıtım: Cihan Enver'in Yakasına Yapıştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2026 14:15

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’de bu hafta yine gerilim yükseliyor. Cihan’ın, Enver’e diskin hesabını sorduğu anlar tanıtıma damga vuruyor.

Disk Hesaplaşması Daga Vurdu

Kanal D’nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Uzak Şehir, yine nefes kesecek bir bölümle çok konuşulacak. Yeni tanıtımda Cihan, Enver’e diski nasıl bulduğunun hesabını soruyor. Enver’in yakasına yapışan Cihan, Enver’in parmağından çıkardığı yüzüğü fırlatıp atarken arkasındaki kişiyi de çok yakında bulacağının mesajını veriyor. 

 Aksiyon ve Gerilim Dorukta

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan yapım her hafta olduğu gibi bu akşam da milyonları ekran başına toplayacak.

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00de Kanal Dde!

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