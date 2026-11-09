Cedi Osman'dan Sevindirici Haber: Ebru Şahin Eşinin Sağlık Durumunu Açıkladı!

Yıldız basketbolcu Cedi Osman yaşadığı sakatlık sonrası İstanbul'da ameliyat oldu. A Milli Basketbol Takımı ve Yunanistan temsilcisi PAOK'ta forma giyen sporcunun sağlık durumu hakkında eşi Ebru Şahin bir açıklamada bulundu.



Ebru Şahin'den Müjdeli Haber



Eşinin geçirdiği operasyonu sonrası sosyal medyada bir açıklama yayınlayan Ebru Şahin müjdeli haberi verdi. Başarılı aktrist paylaşımında "Çok şükür güzel geçti ameliyat. Tüm ekibe ve sevgili doktorlarımıza çok teşekkür ederiz. Arayan soran herkese sevgiler" ifadelerini kullandı. Şahin'in bu sözleri sevenlerinin içini rahatlattı.

Eşinin ameliyatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine bilgi veren Ebru Şahin operasyonun başarılı geçtiğini duyurdu. Başarılı isim paylaşımında “Çok şükür güzel geçti ameliyat. Tüm ekibe ve sevgili doktorlarımıza çok teşekkür ederiz. Arayan soran herkese sevgiler” ifadelerini kullanarak sevenlerinin içini rahatlattı.

Üç Aylık İyileşme Süreci Başladı

2022 yılında Kuzey Makedonya'da görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek gösterilen çiftinden Cedi Osman'ın sahalara dönüş takvimi de netleşmeye başladı. Forma giydiği PAOK kulübünden yapılan resmi açıklamalara göre başarılı basketbolcunun tahmini iyileşme süreci üç ay sürecek. Milli sporcunun bu sürecin tamamlanmasının ardından antrenmanlara ve takım etkinliklerine yavaş yavaş geri dönmesi bekleniyor.