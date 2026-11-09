Mina Demirtaş Yörük Kızı ile Anlaştı: Partneri Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan ve oyunculuğuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan genç yetenek Mina Demirtaş kariyerine iddialı bir projeyle devam ediyor. Ardından Delikanlı dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu TRT ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Yörük Kızı’nın başrolü için el sıkıştı.

Yaz Evi'nin Ardından Yeniden Bir Aradalar

Mina Demirtaş'ın dizideki partneri daha önce Yaz Evi filminde de birlikte kamera karşısına geçtiği Onur Seyit Yaran oldu. İki genç ve popüler ismin yeniden aynı projede başrolü paylaşacak olması magazin kulislerinde büyük yankı uyandırırken sosyal medya kullanıcıları bu ikili konusunda adeta ikiye bölündü.

Sosyal Medyada Uyumsuzluk Tartışması

Onur Seyit Yaran ve Mina Demirtaş'ın partnerliği sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Bir kesim izleyici ikiliyi birbirine yakıştıramazken "Çift olarak zerre yakışmamışlar", "Hiç uyum yok" ve "Hiç uygun değiller" şeklinde eleştirilerde bulundu.

Öte yandan genç oyuncuların hayranları ise bu eşleşmeye destek vererek "Çok güzeller", "Yaz Evi'nde çok iyi görünüyorlardı, merakla bekliyorum" ve "Bu ikili kesinlikle tutar" yorumlarıyla destek verdi.

Yörük Kızı'nın Yıldızlarla Dolu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Geçtiğimiz günlerde okuma provası için bir araya gelen dizinin kadrosu da izleyicilerde büyük heyecan yarattı. Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut'un oturduğu projede Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran'a Türk televizyonunun usta ve sevilen isimleri eşlik ediyor.

Dizinin zengin kadrosunda Perihan Savaş, Olgun Şimşek, Cem Bender, Uğur Aslan, Ecem Çalhan, Genco Özak, Eylül Tumbar ve minik yıldız Sara Yılmaz gibi birbirinden iddialı oyuncular yer alıyor.