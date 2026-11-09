Şarkıcı Güllü Davasında Yeni Gelişme: Tuğyan Gülter'in Avukatı İstinafa Başvurdu!

Gül Tut'un 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davada yeni bir hukuki süreç başladı. Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok yerel mahkeme kararını istinafa taşıdı.

Beraat ve Tahliye İstendi

6 Kasım tarihli istinaf dilekçesinde yerel mahkemenin mahkumiyet kararını tanık Sultan Nur Ulu'nun beyanlarına ve kriminal rapora dayandırdığı hatırlatıldı. Kararın bozulması Gülter'in beraati ve tahliyesi talep edilirken savunma tarafının sunduğu kritik detaylar magazin ve hukuk kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

"3.53 Promil Alkol ve Kaygan Zemin" Detayı

Dilekçede Gül Tut'un olay sırasında 3.53 promil alkollü olduğu ve kanında bazı ilaç etken maddelerinin bulunduğu vurgulandı. Alkol ve ilaç kombinasyonunun denge ile algıyı ciddi şekilde bozmuş olabileceği savunulurken sanatçının daha önce de alkollüyken evde düştüğünü gösteren sağlık kayıtlarının bulunduğu ileri sürüldü.

Ayrıca yerel mahkemenin zemin üzerindeki iddialarına itiraz eden savunma otopsi tutanağına zeminin kaygan olduğunun işlendiğini ve olay yerine gelen polislerin kamera kayıtlarındaki konuşmalarında da bundan bahsedildiğini hatırlattı.

"Hadi Görüşürüz" Sesinin Kime Ait Olduğu Tartışması

İstinaf dilekçesinin en çok konuşulan başlıklarından biri ise olay gecesine ait kamera kayıtlarında duyulan "Hadi görüşürüz" sözü oldu. Güllü'yü uzun yıllardır tanıyan Çiğdem Emir'in bu sesin şarkıcıya ait olabileceği yönündeki beyanları ve kolluk incelemesi hatırlatıldı. 16 Haziran 2026 tarihli İTÜ raporunda sesin kime ait olduğunun kesin olarak belirlenemediği belirtilirken kayıtların Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi talebinin reddedilmesinin savunma hakkını kısıtladığı savunuldu.

Öte yandan davanın kilit tanığı Sultan Nur Ulu'nun ifadelerindeki çelişkilere dikkat çeken avukat Uçanok Ulu'nun ilk aşamada farklı anlatımlarda bulunduğunu gözaltı sürecindeki baskı nedeniyle ifadelerini değiştirdiğini öne sürdü. Genç kadının tahliye edilip edilmeyeceği şimdi istinaf mahkemesinin vereceği karara çevrildi.