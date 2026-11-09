İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü Kırmızı Halıda Büyüledi

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü, Valentino imzalı ışıltılı elbisesi ve bordo stilettolarıyla davette şıklık rüzgarı estirdi.

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü Kırmızı Halıda Büyüledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2026 15:49

İnci Taneleri'nde canlandırdığı Dilber karakteriyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, İstabul'da şık bir davete katıldı. Valentino imzalı bir kombiniyle etkinlikte boy gösteren oyuncu gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. İşte detaylar...

 

Tersane İstanbul'da Yıldızlar Geçidi

Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü Tersane İstanbul'da düzenlenen Beymen'in "Celebrating Timeless Treasures" serginin kutlama gecesinde ortaya çıktı. Güzel yıldız dünyaca ünlü moda tasarımlarının bir araya getirildiği etkinlikte kıyafet tercihiyle dikkat çekti. Ergüçlü,  baştan aşağı Valentino imzalı bir kombin tercih etti.

Işıltılı Mini Elbise ve Bordo Stilettolar

Gecede ışıltılı işlemeleriyle öne çıkan mini bir elbise giyen aktrist kombininde farklı renk ve dokuları bir araya getirdi. Hazar Ergüçlü elbisesini bordo rugan stilettolar ve metalik bir el çantasıyla tamamladı. Oyuncunun özellikle işlemeli elbisesi ve ayakkabı tercihi davetteki görünümünün öne çıkan ayrıntıları oldu. 

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