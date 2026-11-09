Mahsun Karaca'dan İbrahim Selim'in Programında Şaşırtan İtiraf: "Jigolo Bara Gittik!"

Sosyal medyada ürettiği içeriklerle tanınan ve ardından başrolünü üstlendiği Mahsun J dizisiyle oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Mahsun Karaca, İbrahim Selim'in sunumuyla ekrana gelen İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. GAİN platformunda yayınlanan ve iki sezonun ardından final yapan dizisinin hazırlık sürecine dair çarpıcı detaylar anlatan ünlü isim sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

"Yönetmenimle Birlikte Jigolo Bara Gittik"

Programda İbrahim Selim’in yönelttiği "Mahsun J rolüne hazırlanırken jigoloların bulunduğu bir bara gidip araştırma yapmışsın, bu doğru mu?" şeklindeki doğrudan soruya samimiyetle yanıt veren Mahsun Karaca merak edilen o geceyi şu sözlerle anlattı:

"Ya doğru da tam anlatayım işte abi. Hani tam olarak da öyle değil yani. Bizim dizinin yönetmeni Ömer Sinir beni aradı. Dedi ki jigolo bar buldum dedi. Var mı dedim İstanbul'da? Varmış dedi. Dedi 'Oraya gideceğim. Sen de gel.' Setimizden Gönül Hanım da vardı. Üçümüz gittik dedi ki şeye bakacağım yani hal tavırları nasıl? Zaten garsonlar beni gördü 'Abi sen burada ne yapıyorsun' falan dedi. Gittik işte izledik. Hatta böyle bize selam veren birini çağırdı işte hani sohbet etti aslında nedir ne değildir falan. Kılık kıyafetlerine baktı, ortama baktı. Öyle onun için gittik yani."

İbrahim Selim'in "İşe yaradı mı?" şeklindeki esprili sorusuna ise ünlü komedyen "Yaramıştır" yanıtını vererek stüdyodakileri kahkahaya boğdu.