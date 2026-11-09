Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti'ne Geri Döndüğünü İlan Etti: "Yarım Kalmış Dansımız Vardı"

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan kadroya geri döndü. Ünlü oyuncu setten yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi.

Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti'ne Geri Döndüğünü İlan Etti:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2026 13:57

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde izleyicileri sevindiren bir gelişme yaşandı. Nilay'ın neşeli annesi Sevtap karakterine hayat veren usta oyuncu Neslihan Yeldan yeni sezon öncesinde diziden ayrılmasının ardından kadroya geri dahil oldu.

"Apar Topar Gönderilmişti"

Yeni sezon öncesi karakterinin hikayeden aniden çıkarılmasına kırgın olduğunu gizlemeyen başarılı oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada "Kırıldım ve sinirlendim. Çünkü benim bir suçum yok karakterin ortadan bir anda yok olmasıyla. Hani onun güzel bir sonu olmalıydı. Severek de bağlandığım bir karakter Sevtap..." ifadelerini kullanmıştı. Dizideki senarist değişiminin ardından Neslihan Yeldan'ın yeniden ekibe katılması magazin kulislerinde büyük heyecan yarattı.

Sosyal Medya Paylaşımı Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Setten yaptığı paylaşımla geri dönüşünü müjdeleyen usta oyuncu paylaşımına şu notu düşerek hayranlarını heyecanlandırdı:

"Yarım kalmış bir dansımız, kapanmamış hesabımız vardı. Çok keyifle oynadığım, ismini koymama izin verdikleri karakterim Sevtap neşesi, aşkı, tutkuları, leoparı ile geri geldi. E hoş geldin çiçeğim."

Oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede izleyiciler tarafından binlerce beğeni ve "Hakkı teslim edildi" şeklinde destek yorumları aldı.

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