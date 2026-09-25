Uzak Şehir'de İşler Karışıyor!

Uzak Şehir heyecan dolu 3. sezonuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. AyNA Yapım imzalı dizinin merakla beklenen pazartesi akşamı ekrana gelecek 66. bölümünden yayınlanan yeni tanıtım izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek olayların habercisi oldu.

Ateş'in Hapisten Çıkışı ve Albora Cephesindeki Şok Gelişmeler

Yayınlanan yeni tanıtımda hapisten çıkan Ateş'in beklenmedik hamleleri Albora cephesinde büyük bir şok yaratırken Kartal'ın Ateş ve Nadim'e arabada anlattığı Alboraları çökertme planı şimdiden büyük merak uyandırdı. Diğer yandan Hasan'ın canı pahasına saklamaya çalıştığı büyük sırrın Ufuk tarafından da öğrenilmesi dizide dengelerin tamamen değişeceğinin sinyallerini verdi.

Ecmel ile yaptığı anlaşma sonucunda Deniz'i alarak havalimanına giden Alya'nın yola çıkışı nefesleri keserken Alya'nın yaşadığı ani sağlık sorunu kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Tanıtımın en vurucu anı ise hastane sahnesinde yaşandı. Kartal'ın hastanede Fikriye Gürdel ismini görünce donup kalması ve bu ismin Alya'nın annesi olduğunu öğrenmesiyle yaşadığı büyük şok yeni bölüme damgas vuracak.

Güçlü Kadroya Yeni Takviyeler

Gülizar Irmak'ın kaleminden çıkan yönetmenliğini Emre Aybek ve Mustafa Pazarcık'ın üstlendiği süpervizörlüğünü ise Ahmet Katıksız'ın yaptığı Uzak Şehir Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Nihat Altınkaya, Mehmet Polat, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Çağla Şimşek ve Kuzey Gezer gibi başarılı isimleri buluşturuyor. Kadroya bu sezon dahil olan Ersin Arıcı, Onur Özaydın, Mehmet Korhan Fırat ve Mustafa Avkıran ise dizinin temposunu daha da yukarı taşıyor.

Sırlarin açığa çıktığı büyük yüzleşmelerin yaşanacağı Uzak Şehir yepyeni bölümüyle her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de!