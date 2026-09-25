Ajda Pekkan Su Sporlarına Merak Sardı: "Risk Almayı Severim!"

Ajda Pekkan her daim konuşulan yaşam enerjisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen formunu korumak ve zinde kalmak için sporu hayatının merkezinde tutan Süperstar bu kez herkesi şaşırtacak yepyeni bir maceraya atıldığını duyurdu.

Risk Almayı Severim

Kardeşi Semiramis Pekkan'ın YouTube kanalına konuk olan 80 yaşındaki sanatçı sağlıklı yaşam rutinlerine eklediği yeni ve heyecan verici tutkusunu samimi bir dille anlattı. Hayatı boyunca her zaman meydan okumaları ve yeni deneyimleri sevdiğini belirten Ajda Pekkan su sporlarına başlama hikayesini şu renkli sözlerle paylaştı:

"Su sporu yapayım dedim yaptım. Yapılmayacak şeyleri yapmayı seviyorum. Risk almayı seviyorum. Spor yapıyoruz ama yine de su sporunu bilmek gerekir geç olsa da... Kendimi nasıl hissettim biliyor musunuz? Suya düşmüş ördek yavrusu gibi... Çünkü sürekli bir çırpınış... Zor spor ama yapın mutlaka... Tai Chi nereye kadar."

Disiplininden ve Enerjisinden Ödün Vermiyor

Yıllara meydan okuyan duruşu ve sahne performanslarıyla gençlere taş çıkartan Süperstar'ın su sporlarına adım atması sosyal medyada ve magazin kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulan bu cesur ve enerjik hamle Ajda Pekkan'ın yaşam sevgisini ve öğrenme tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.