Cem Yılmaz'dan Yeni Hobi: Kalp Krizi Sonrası İğne İpliğe Sarıldı!

Geçirdiği kalp krizi sonrası "stresten uzak durun" tavsiyesini esprili bir dille uygulayan Cem Yılmaz oto sanayiden sonra nakış işlemeye başladı!

Cem Yılmaz'dan Yeni Hobi: Kalp Krizi Sonrası İğne İpliğe Sarıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2026 10:33

Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği kalp kriziyle tüm sevenlerini endişelendiren Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden Cem Yılmaz operasyonun ardından hızla sağlığına kavuştu. Yaşadığı ciddi sağlık sorununun ardından hayatında radikal değişikliklere giden ünlü komedyen sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini açıklarken doktorlarından aldığı "stresten uzak durun" tavsiyesini kendine has mizahıyla harmanlamaya devam ediyor.

Oto Sanayiden Sonra Çıtayı Yükseltti: Eline İğne İplik Aldı

Hastane odasından yaptığı esprili açıklamalarla su serperek "Doktorlar stresten uzak durun dedi güldüm" diyen Cem Yılmaz doktorlarının tavsiyesini adeta bir mizah şovuna dönüştürdü. Geçtiğimiz günlerde Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde çekilen karelerini "Stressiz işe girdim" notuyla paylaşarak takipçilerini güldüren ünlü komedyen belli ki işi biraz daha garantiye almak istedi.

Oto sanayinin heyecanlı ve koşturmacalı ortamından sonra dozu bir kademe daha artıran Yılmaz bu kez çok daha sakin bir alana yöneldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karesinde eline çiçekli bir nakış kasnağı alan ünlü komedyen iğne ve iplikle verdiği pozla kısa sürede gündem oldu.

Nakış İşleyen Cem Yılmaz Takipçilerini Kahkahaya Boğdu

Daha dün oto sanayide stressiz iş arayan usta ismin bugün çiçekli nakış yaparken çekilen karesini paylaşması sosyal medyada binlerce etkileşim aldı. Stres seviyesini oto sanayiden el emeği göz nuru nakışa kadar düşüren Cem Yılmaz'ın bu renkli halleri hayranlarından tam not aldı.

Sağlık durumunun son derece iyi olduğu gözlenen komedyenin bu yeni hobisinin kalıcı olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Bakalım Cem Yılmaz'ı önümüzdeki günlerde sahne ve setlerin yanı sıra hangi sürpriz ve "stressiz" hobilerle göreceğiz?

Benzer Haberler
Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda! Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda!
Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi! Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi!
Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde! Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde!
Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam
Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: "Tarık'ın Büyük Dönüşümünü İzleyeceğiz!"
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!