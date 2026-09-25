Cem Yılmaz'dan Yeni Hobi: Kalp Krizi Sonrası İğne İpliğe Sarıldı!

Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği kalp kriziyle tüm sevenlerini endişelendiren Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden Cem Yılmaz operasyonun ardından hızla sağlığına kavuştu. Yaşadığı ciddi sağlık sorununun ardından hayatında radikal değişikliklere giden ünlü komedyen sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini açıklarken doktorlarından aldığı "stresten uzak durun" tavsiyesini kendine has mizahıyla harmanlamaya devam ediyor.

Oto Sanayiden Sonra Çıtayı Yükseltti: Eline İğne İplik Aldı

Hastane odasından yaptığı esprili açıklamalarla su serperek "Doktorlar stresten uzak durun dedi güldüm" diyen Cem Yılmaz doktorlarının tavsiyesini adeta bir mizah şovuna dönüştürdü. Geçtiğimiz günlerde Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde çekilen karelerini "Stressiz işe girdim" notuyla paylaşarak takipçilerini güldüren ünlü komedyen belli ki işi biraz daha garantiye almak istedi.

Oto sanayinin heyecanlı ve koşturmacalı ortamından sonra dozu bir kademe daha artıran Yılmaz bu kez çok daha sakin bir alana yöneldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karesinde eline çiçekli bir nakış kasnağı alan ünlü komedyen iğne ve iplikle verdiği pozla kısa sürede gündem oldu.

Nakış İşleyen Cem Yılmaz Takipçilerini Kahkahaya Boğdu

Daha dün oto sanayide stressiz iş arayan usta ismin bugün çiçekli nakış yaparken çekilen karesini paylaşması sosyal medyada binlerce etkileşim aldı. Stres seviyesini oto sanayiden el emeği göz nuru nakışa kadar düşüren Cem Yılmaz'ın bu renkli halleri hayranlarından tam not aldı.

Sağlık durumunun son derece iyi olduğu gözlenen komedyenin bu yeni hobisinin kalıcı olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Bakalım Cem Yılmaz'ı önümüzdeki günlerde sahne ve setlerin yanı sıra hangi sürpriz ve "stressiz" hobilerle göreceğiz?