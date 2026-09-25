Mekanda Ağladı, Sokakta Dans Etti: Burcu Biricik'in Duygu Dolu Gecesi

Başarılı oyunculuk kariyeri, doğal güzelliği ve sempatik tavırlarıyla her daim geniş bir hayran kitlesinin sevgisini kazanan Burcu Biricik son dönemdeki mutlu aile yaşamıyla magazin gündeminden düşmüyor. 2016 yılında reklamcı eşi Emre Yetkin ile nikah masasına oturan ve 2024 yılının temmuz ayında kızı Luna'yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevinci yaşayan ünlü oyuncu geçtiğimiz akşam Beyoğlu Asmalımescit'te objektiflere takıldı. Keyifli geçen gecede yaşanan duygusal anlar ve hemen ardından gelen neşeli haller ise geceye damga vurdu.

Mekanda Duygusal Anlar: Gözyaşlarını Tutamadı

Beyoğlu'nda eşi Emre Yetkin ile birlikte bir mekanda vakit geçiren Burcu Biricik oturdukları sırada bir anda duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Eşinin ısrarlı tesellileriyle sakinleşmeye çalışan ünlü oyuncunun bu hali çevredeki dikkatleri çekerken magazin muhabirlerinin de gözünden kaçmadı.

Mekan çıkışında muhabirlerin yönelttiği "Bu akşam mekânda otururken Emre Bey'le birlikte sizi duygusal ve üzgün gördük, ağladınız. Bir sıkıntı mı vardı?" şeklindeki endişeli soruya Burcu Biricik'ten samimi bir açıklama geldi. Anne olduktan sonra duygularını çok daha yoğun yaşamaya başladığını belirten başarılı oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Anneliğin verdiği birtakım duygular. Anne olmakla ilgili bir duygusallık. Bir sıkıntı yok yani gayet iyiyiz."

Hüzün Yerini Eğlenceye Bıraktı: Sokak Ortasında Dans Etti

Mekandan çıkışta hüznü geride bırakan Burcu Biricik sokakta karşılaştığı çiçek satan çocuklarla bir anda neşeli bir diyalog kurdu. Çocukların neşesine ayak uyduran ve onlarla birlikte sokak ortasında neşeyle dans eden ünlü oyuncu renkli ve sempatik görüntüler verdi. Birkaç dakika önce yaşadığı duygusal yoğunluğun ardından çocuklarla gülerek dans eden Biricik'in bu enerjik ve doğal halleri çevredeki vatandaşların da yüzünü güldürdü. Anneliğin getirdiği hassasiyetle neşeyi bir arada yaşayan güzel oyuncunun bu samimi anları sosyal medyada da büyük beğeni topladı.