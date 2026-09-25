TRT 1'in Fenomen Dizisi Evlilik Güzeldir'e Sürpriz Transfer

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni ve her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen iddialı yapımı Evlilik Güzeldir dördüncü bölümüyle nefes kesmeye hazırlanıyor. Yapımcılığını Zafer Yiğit ve Ahmet Şevki Peker'in, kreatif yapımcılığını Hasan Kaçan'ın üstlendiği Greative Film imzalı dizi güçlü hikayesinin yanı sıra kadrosuna katılan yeni ve usta isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Aziz Karakteriyle Ekranlara Dönüyor

Yönetmen koltuğunda Şafak Bal ve Serap Danış Koçak'ın oturduğu, senaryosunu Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi'nin kaleme aldığı dizinin kadrosuna Ali Rıza Kubilay dahil oldu. Sevilen oyuncu dizide hikayenin dengelerini değiştirecek olan Aziz karakterine hayat verecek.

Dizide Sinan'ın patronu olarak izleyici karşısına çıkacak olan Aziz varlıklı, karizmatik ve güçlü bir emlak zengini olarak dikkat çekiyor. Ancak dışarıdaki bu güçlü ve çekici imajının altında çocukluğunda hiç tatmadığı sevginin derin özlemini taşıyan yorgun bir çapkın yatıyor. Artık parası için değil tamamen kendisi için sevilmek isteyen Aziz'in bu arayışla Saadet Merkezi'nin yolunu tutması dizideki olayların seyrini bambaşka bir boyuta taşıyacak. Aziz'in Bahtiyar ailesiyle iletişime geçmesi ise özellikle Sinan cephesinde büyük bir merak uyandırıyor.

Dördüncü Bölümde Heyecan Dorukta

Yeni bölümde Bahtiyar ailesinin sıcak ve eğlenceli anları izleyiciyi gülümsetirken Aslı ile Can cephesinde duygusal gerilim tırmanıyor. Birbirlerine olan hislerini saklamaya çalışan ikilinin mesafeyi koruma çabası, Mesut'la yaşayacakları beklenmedik karşılaşmayla sekteye uğruyor. Diğer tarafta Zeynep'in Murat'ı dinlemeye ve onu affetmeye hazır olması hikayeye duygusal bir derinlik katarken Ali Rıza'nın varlığından rahatsızlık duyan Murat'ın sırrını koruyup korumayacağı yeni bölümde yanıt bulacak.

Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim gibi dev isimlerin yer aldığı kadroya Ali Rıza Kubilay'ın katılımıyla güçlenen Evlilik Güzeldir sürpriz gelişmeleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek.