Mercan Köşk'te Aras ve Cemre Giderek Yakınlaşıyor: Toprak Çılgına Dönüyor!

atv ekranlarının cumartesi akşamlarına damga vuran ve izleyicileri ekran başına kilitleyen FARO ve Sinehane yapımı Mercan Köşk merakla beklenen 4. bölüm tanıtımıyla yine adından söz ettiriyor. Müslüm Gürses'in unutulmaz ve kulaklardan silinmeyen eseri Seni Yazdım eşliğinde ekrana gelen yeni tanıtım dizideki duygusal dengelerin alt üst olacağının sinyallerini veriyor.

Cemre ve Aras Yakınlaşıyor

Toprak'ın kendi isteğiyle ortadan kaybolduğunu öğrenmenin yarattığı derin hayal kırıklığıyla yüzleşen Cemre hayatının en zor anlarında yine Aras'ı yanında buluyor. İkili arasındaki bu samimi anlar ve giderek artan duygusal yakınlaşma dikkatlerden kaçmazken Aras ile Cemre'yi birlikte gören Toprak'ın yaşadığı büyük kıskançlık gözlerden kaçmıyor. Üçlü arasında tırmanan bu gerilim yeni bölümde yaşanacak fırtınaların habercisi oluyor.

Büyük Sır Ortaya Çıkıyor mu?

Tanıtımda izleyicileri heyecanlandıran bir diğer kritik gelişme ise Eslem ve Selçuk cephesinde yaşanıyor. Eslem'in bebeğinin babasının Selçuk olduğu gerçeği ikili arasında saklanmaya çalışılırken bu konuşmaya Hülya'nın şahit olması tüm dengeleri değiştiriyor. Hülya'nın duydukları karşısında nasıl bir hamle yapacağı ve bu büyük sırrın artık açığa çıkıp çıkmayacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Yıldız Kadro ve Güçlü Ekip

Başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin paylaştığı Mercan Köşk Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu, Berna Cındıl, Mehmet Avcı, Engin Yüksel ve Taha Baran Özbek gibi usta isimleri buluşturuyor. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu hikayesini Ahunur Serdaroğlu'nun kaleme aldığı dizinin senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici imzasını taşıyor. Müziklerinde ise ünlü müzisyen Toygar Işıklı'nın imzası yer alıyor.

Sırların açığa çıktığı, aşk ve kıskançlık rüzgarlarının estiği Mercan Köşk yeni bölümüyle cumartesi saat 20.00'de atv'de!'