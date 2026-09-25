9. Kez Ameliyata Girecek Olan Aslı Bekiroğlu'ndan Sağlık Durumu Açıklaması!

Geçmişte yaşadığı talihsiz sağlık sorunları ve peş peşe geçirdiği operasyonlarla adından söz ettiren sevilen oyuncu Aslı Bekiroğlu yeniden ameliyat masasına yatacağını duyurdu. Daha önce geçirdiği miyom operasyonundaki komplikasyonlar nedeniyle uzun ve zorlu bir tedavi süreci yaşayan 8 kez ameliyat olan ünlü oyuncu doktorunun önerisiyle yeni bir operasyon için hazırlıklara başladığını açıkladı.

Sağ Ayağındaki Şişliği Paylaşarak Nedenini Açıkladı

Geçtiğimiz haftalarda taburcu olarak sevenlerinin yüreğine su serpen Aslı Bekiroğlu hayranlarından gelen "Neden tekrar ameliyat oluyorsun?" sorularına sosyal medya hesabından net bir yanıt verdi. Sağ ayağında oluşan ciddi şişliği takipçileriyle paylaşan ünlü isim "9. ameliyat ne için diye soranlara görsel yanıt. Lenf ödem varken ekstra özen göstermek gerekir" ifadelerini kullanarak sağlık durumundaki son gelişmeyi duyurdu. Operasyon öncesinde doktorunun tavsiyesiyle dikkatli bir kilo verme sürecine girdiği de bilinen oyuncunun moralinin yerinde olduğu gözlendi.

Geçmişte Yaşadığı Zorlu Süreci Anlatmıştı

Aslı Bekiroğlu'nun sağlık mücadelesi, rahminden miyom aldırmak için girdiği rutin bir operasyonla başlamıştı. Operasyon esnasında bağırsağının kesilmesi gibi talihsiz bir komplikasyon yaşayan oyuncu, yaşadığı kabus dolu günleri daha önce şu sözlerle anlatmıştı:

"Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler sonra arada bir sızıntı olmuş, bir şey olmuş falan."