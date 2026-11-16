Uzak Şehir'de Cihan ve Alya'nın Hamlesi Sadakat'i Çileden Çıkarıyor!

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir bu akşam heyecan dolu bir bölümle izleyicilerle buluşacak. Tanıtımda Cihan'ın Alya'nın peşinden gitmesi Sadakat'i sinirlendiriyor. Cihan ile Alya'nın birbirinden vazgeçmemesi ise izleyiciyi meraklandırıyor.

Cihan Annesini Dinlemiyor

Suların durulmadığı Uzak Şehir’de bu akşam yine duygusal anlar yaşanacak. Cihan’ın başına gelenlerin ardından Mardin’de kalacağının sözünü veren Alya, konaktan çıkarken Cihan da onunla birlikte gitmek istiyor. Oğlunun yeniden Alya’nın peşinden koştuğunu gören Sadakat, konağa Berfin’in geleceğini söyleyerek Cihan’ı durdurmaya çalışsa da Cihan, annesini dinlemiyor ve Alya ile gidiyor. Bu duruma sinirlenen Sadakat’in Nare’ye söylediği “Benim oğlumu mıknatıs gibi çekiyor” sözleri tanıtıma damga vuruyor.

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.