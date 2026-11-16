Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti İddialarına Ateş Püskürdü: Çirkin Karavan Söylentisini Yalanladı!

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nden ayrılışının ardından magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen ve şimdilerde Güneşin Doğduğu Yer dizisiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu sosyal medyada adına uydurulan akılalmaz iddialar karşısında sessizliğini bozdu. Özellikle X (eski adıyla Twitter) platformunda hızla yayılan ve setteki bir karavanda yaşandığı öne sürülen çirkin ifadelerin kendisine ait olmadığını kesin bir dille yalanlayan Taşçıoğlu diziden ayrılık sürecine dair çarpıcı bir itirafta bulundu.

"Söz Konusu İfadeler Bana Ait Değil"

Bir süredir sosyal medyada Sibel Taşçıoğlu'nun ağzından çıkmış gibi servis edilen karavan içerisindeki hijyen dışı bir olayın suçu üzerine atıldığı için mobbing korkusuyla sustuğunu iddia eden metin büyük bir bilgi kirliliğine yol açmıştı. Ortaya atılan asılsız söylemlerin giderek büyümesi üzerine resmi bir açıklama yayımlayan usta oyuncu şu sözlerle tepkisini ortaya koydu:

"Son günlerde Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılışımla ilgili şahsıma atfedilen ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklamaların yeniden gündeme getirildiğini görüyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki söz konusu ifadeler bana ait değildir. Böyle bir açıklamam ya da röportajım olmamıştır."

"Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılmak Benim Tercihim Değildi"



Bugüne kadar yaşananların kamuoyu önünde polemiğe dönüşmemesi adına suskunluğunu koruduğunu belirten Sibel Taşçıoğlu sessizliğinin gerçek dışı hikayelerle doldurulmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Ünlü oyuncu diziden ayrılık nedenine dair dikkat çeken ifadeler kullandı:

"Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak benim tercihim değildi. Ayrılığımın arkasında, çalışma sürecinde yaşanan ve mesleki duruşum gereği sessiz kalmayı tercih etmediğim bazı anlaşmazlıklar vardı. Bu konuların ayrıntılarına bugün de girmeyi gerekli görmüyorum. Öte yandan başka bir oyuncuyu küçük düşüren, kişisel ve mahrem konular üzerinden üretilen iddiaların benim adım kullanılarak yayılmasını da son derece yanlış buluyorum. Hiç kimsenin itibarlarının bu şekilde zedelenmesini doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum."

Sibel Taşçıoğlu'nun hem uydurma karavan iddialarını çürüten hem de diziden kendi isteğiyle ayrılmadığını ortaya koyan bu net açıklaması kısa sürede sosyal medya ve magazin kulislerinin en çok konuşulan başlığı haline geldi.