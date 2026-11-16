Ufuk Beydemir Konserini İptal Edip Apar Topar Hollanda'ya Uçtu: Sevenlerinden Dua İstedi!

Ufuk Beydemir sevgilisi Sharon Kovacs'ın doğumunun beklenenden erken başlaması üzerine konserini erteleyip apar topar Hollanda'ya uçtu ve sevenlerinden dua istedi.

Ufuk Beydemir Konserini İptal Edip Apar Topar Hollanda'ya Uçtu: Sevenlerinden Dua İstedi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-11-2026 16:45

Ay Tenli Kadın şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz aylarda baba olacağını müjdeleyen sevilen şarkıcı Ufuk Beydemir heyecan ve endişe dolu bir gelişmeyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hollandalı meslektaşı ve sevgilisi Sharon Kovacs ile bebek bekleyen ünlü müzisyen doğum sürecinin planlanandan çok daha erken başladığını duyurdu. Aldığı haberin ardından konserini ertelemek zorunda kalan Beydemir soluğu Hollanda'da aldı.

"Bebeğimiz Beklenenden Çok Erken Dünyaya Gelmek Üzere"

Baba olmaya gün sayarken gelen erken doğum haberiyle büyük bir telaş yaşayan Ufuk Beydemir vakit kaybetmeden havaalanının yolunu tuttu. Konser programında zorunlu bir değişikliğe gitmek durumunda kaldığını açıklayan başarılı şarkıcı yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bebeğimiz beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere ve hastaneye yetişmek için Hollanda'ya uçuyorum. Bu yüzden 18'inde yapmayı planladığımız konserimizi ertelemek zorundayız. Sizleri seviyorum, dualarınızı bekliyorum."

Sosyal Medyadan Destek ve İyi Dilek Mesajları Yağdı

Hollandalı ünlü şarkıcı Sharon Kovacs ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde sıkça yer alan Ufuk Beydemir'in bu ani paylaşımı kısa sürede hem müzik camiasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü sanatçının takipçileri ve meslektaşları gönderinin altına binlerce destek yorumu bırakarak erken doğum sürecindeki anne ve bebek için iyi dileklerini ve dualarını iletti.

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