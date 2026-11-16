Çağrı Çıtanak'tan Eşi Başak Gümülcinelioğlu'na Unutulmaz Doğum Hediyesi

Oyunculuk kariyerindeki başarılı performanslarıyla alkışları toplayan Başak Gümülcinelioğlu bu kez bambaşka bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Gümülcinelioğlu'nun oğluna hamileyken yazdığı bir masaldan yola çıkılarak hazırlanan ilk çocuk kitabı Devin'in Büyülü Orman Yolculuğ raflardaki yerini aldı.

Başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun oğlu Devin henüz karnındayken ona duyduğu sevgiyi anlatmak için kaleme aldığı masal şimdi tüm çocuklarla buluşuyor. Gümülcinelioğlu'nun "Sevgi dolu bir varoluş masalı" olarak tanımladığı ve "Sonsuz sevgiyi hak eden dünyadaki her çocuğa" sözleriyle ithaf ettiği kitap Cem Güventürk'ün çizimleri ve Uzman Danışman Psikolog Oya Çanak'ın süpervizörlüğü ile İndigo Kitap etiketiyle Türkçe ve İngilizce olarak raflardaki yerini aldı.

Eşinden Unutulmaz Doğum Günü Hediyesi





Kitabın ortaya çıkış hikayesi ise en az masalın kendisi kadar duygusal… Başak Gümülcinelioğlu'nun henüz doğmamış oğluna anlattığı masaldan çok etkilenen eşi oyuncu Çağrı Çıtanak ona unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Gümülcinelioğlu'ndan habersiz yayıneviyle iletişime geçen Çıtanak hikayenin yayımlanması için ilk adımı attı. Devin'in dünyaya geldiği günlerde eşinden kitabının yayımlanacağı müjdesini alan Gümülcinelioğlu için bu haber hayatının en özel hediyelerinden biri oldu. Anne karnında başlayan masal Devin'le birlikte büyüdü ve şimdi onun ilk yaş hediyesine dönüştü.

Çocuklara koşulsuz sevgiyi, öz şefkati ve kendilerine inanmanın önemini hatırlatan Devin'in Büyülü Orman Yolculuğu büyülü bir ormanda geçen yolculuk üzerinden her çocuğun kendine özgü değerini keşfetmesine odaklanıyor.