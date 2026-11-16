Oğuzhan Koç’un 85 Bin Liralık Kirası 324 Bin Liraya Çıkınca Evi Boşalttı: Hazal Subaşı Kamyon Başında Bekledi!

Oğuzhan Koç'un Levent'teki evinin kirası mahkeme kararıyla 85 bin TL'den 324 bin TL'ye yükseldi. Karar sonrası ünlü şarkıcı sevgilisi Hazal Subaşı ile taşındı.

Oğuzhan Koç’un 85 Bin Liralık Kirası 324 Bin Liraya Çıkınca Evi Boşalttı: Hazal Subaşı Kamyon Başında Bekledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-11-2026 16:18

Oğuzhan Koç'un İstanbul Levent'te uzun süredir yaşadığı dairesi için ev sahibiyle karşı karşıya geldiği kira krizi mahkeme kararıyla sonuçlandı. 2019 yılından bu yana aynı evde ikamet eden ve aylık 85 bin TL kira ödeyen Koç mahkemenin kira bedelini neredeyse dört katına çıkarmasının ardından evi tahliye etme kararı aldı. Ünlü şarkıcı birlikte yaşadığı oyuncu sevgilisi Hazal Subaşı ile yeni bir adrese taşındı.

Bilirkişi 360 Bin TL Dedi Mahkeme 324 Bin TL'ye Hükmetti

Kriz ev sahibinin 85 bin TL olan mevcut kira bedelini aylık 350 bin TL seviyesine yükseltmek istemesiyle başladı. Tarafların uzlaşma sağlayamaması üzerine ev sahibi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutarak kira tespit davası açtı.

Dava dosyasına giren bilirkişi raporunda Levent'teki dairenin güncel piyasa rayiç bedeli 360 bin TL olarak hesaplandı. Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti belirlenen rayiç bedel üzerinden yüzde 10 oranında hakkaniyet indirimi uygulayarak yeni aylık kira bedelini 324 bin TL olarak tescilledi.

Hazal Subaşı Nakliye Sürecini Yakından Takip Etti

Habertürk'te yer alan habere göre mahkemeden çıkan yüksek kira kararının ardından evde kalmama kararı alan Oğuzhan Koç vakit kaybetmeden taşınma hazırlıklarına başladı. Çiftin anlaştığı nakliye firması Levent'teki daireye gelerek evdeki eşyaları tahliye etti.

Taşınma sırasında dikkat çeken en önemli detay ise oyuncu Hazal Subaşı'nın titizliği oldu. Eşyaların evden çıkarılıp nakliye aracına yüklenmesi boyunca kamyonun başından bir an olsun ayrılmayan Subaşı tüm süreci yakından takip ederek eşyaların zarar görmeden taşınmasını sağladı.

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