Uluslararası Ödüllü Oyuncu Asiye Dizisinin Kadrosuna Katıldı!

Uluslararası ödüllü oyuncu Uzay Gökhan Irmak, Kanal 7'nin yeni dizisi Asiye'de Ferit karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte dizinin kadrosu ve detayları...

Uluslararası Ödüllü Oyuncu Asiye Dizisinin Kadrosuna Katıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-11-2026 15:35

2018 yılında 39. Lion Uluslararası Kısa Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Uzay Gökhan Irmak'ın uluslararası kariyeri Kanal 7'de yeni başlayan Asiye dizisiyle Türkiye'de devam ediyor.

Bir annenin evladına kavuşma umudunu merkezine alan Asiye, Kanal 7'nin yeni dizisi olarak izleyici ile buluşuyor. Sırlar, mücadele ve güçlü duygularla örülü hikayesiyle izleyicileri ekran başına davet eden dizinin kadrosunda ödüllü bir oyuncu olan Uzay Gökhan Irmak da rol alıyor.

Berlin'den Türkiye'ye Uzanan Başarılı Kariyer Yolculuğu

Ferit karakteriyle izlediğimiz Irmak Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü burslu okudu.  Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tiyatro alanında tezli yüksek lisans yapan başarılı oyuncu, 2018-2020 yıllarında Berlin'de HT55 Kunst Fabrik ve Pilvi Takala Studio ile çalıştı.

Dijital platform ve televizyon yapımlarında Sıcak Kafa, 500T, Ateş Böceği ve Cennet'in Gözyaşları'nda sinemada da Dissoiye ve Akif'te rol aldı.

Oyunculuğun yanında drama ve tiyatro eğitmenliği de yapan başarılı oyuncu Uzay Gökhan Irmak 2018'de 39. Lion Uluslararası Kısa Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Hafta Sonları Kanal 7 Ekranlarında İzleyiciyle Buluşuyor

Kino Film Yapım imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Mustafa Çelik,genel müdürlüğünü ise Hüseyin Türkyıldırır üstleniyor. Başrollerini Esengül Aypek ve Ferhat Işıktaş'ın paylaştığı projenin yönetmen koltuğunda Taner Tunç ve Nuh Şen var.  Senaryoyu Ahmet Köşeoğlu kaleme alırken senaryo danışmanlığını Mehmet Uyar'ın yürüttüğü dizide Uzay Gökhan Irmak ile birlikte Mehmet Güler, Berrak Kuş, Selim Güler, Yağmur Uzunoğlu, Gizem Denizci, Özge İnce ve İbrahim Öner de yer alıyor.

Asiye hafta sonları Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor…

Benzer Haberler
İdo Tatlıses'ten Babası İbrahim Tatlıses'e Olay Sözler: Yüzde 5'i Yeter! İdo Tatlıses'ten Babası İbrahim Tatlıses'e Olay Sözler: Yüzde 5'i Yeter!
Dubai'de Keyfi Yerinde! Ece Erken'in Pozlarına Beğeni Yağdı Dubai'de Keyfi Yerinde! Ece Erken'in Pozlarına Beğeni Yağdı
“İkinci Haluk Levent” Dediler Çelik Fena Patladı! “İkinci Haluk Levent” Dediler Çelik Fena Patladı!
Mehmet Günsür'den Eşi İçin Sert Çıkış! Yaş Farkını Açıkladı Mehmet Günsür'den Eşi İçin Sert Çıkış! Yaş Farkını Açıkladı
Canan Mutluer'den Haluk Bilginer'e Sert Gönderme! Canan Mutluer'den Haluk Bilginer'e Sert Gönderme!
Banu Alkan Özel Hayatının Perde Arkasını Açıyor! Banu Alkan Özel Hayatının Perde Arkasını Açıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Bölüm Başı 4.5 Milyon TL Kazanan Burak Özçivit'ten İndirim Krizine Anlamlı Tepki!
  • 12-11-2026 11:11

Bölüm Başı 4.5 Milyon TL Kazanan Burak Özçivit'ten İndirim Krizine Anlamlı Tepki!

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!
  • 11-11-2026 09:47

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!

Kutsi Üçüncü Kez Nikah Masasına Oturdu: Sevda Sönmez'in Gelinliği Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
  • 16-11-2026 12:15

Kutsi Üçüncü Kez Nikah Masasına Oturdu: Sevda Sönmez'in Gelinliği Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Mehmet Şef Yarışmacının Yaptığına Çok Kızdı:
  • 14-11-2026 11:41

Mehmet Şef Yarışmacının Yaptığına Çok Kızdı: "Ben Onu Yemem, Sen Bizi Adana'dan mı Sürdüreceksin?"

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!
  • 11-11-2026 13:17

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!