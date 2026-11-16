Uluslararası Ödüllü Oyuncu Asiye Dizisinin Kadrosuna Katıldı!

2018 yılında 39. Lion Uluslararası Kısa Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Uzay Gökhan Irmak'ın uluslararası kariyeri Kanal 7'de yeni başlayan Asiye dizisiyle Türkiye'de devam ediyor.

Bir annenin evladına kavuşma umudunu merkezine alan Asiye, Kanal 7'nin yeni dizisi olarak izleyici ile buluşuyor. Sırlar, mücadele ve güçlü duygularla örülü hikayesiyle izleyicileri ekran başına davet eden dizinin kadrosunda ödüllü bir oyuncu olan Uzay Gökhan Irmak da rol alıyor.

Berlin'den Türkiye'ye Uzanan Başarılı Kariyer Yolculuğu

Ferit karakteriyle izlediğimiz Irmak Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü burslu okudu. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tiyatro alanında tezli yüksek lisans yapan başarılı oyuncu, 2018-2020 yıllarında Berlin'de HT55 Kunst Fabrik ve Pilvi Takala Studio ile çalıştı.

Dijital platform ve televizyon yapımlarında Sıcak Kafa, 500T, Ateş Böceği ve Cennet'in Gözyaşları'nda sinemada da Dissoiye ve Akif'te rol aldı.

Oyunculuğun yanında drama ve tiyatro eğitmenliği de yapan başarılı oyuncu Uzay Gökhan Irmak 2018'de 39. Lion Uluslararası Kısa Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Hafta Sonları Kanal 7 Ekranlarında İzleyiciyle Buluşuyor

Kino Film Yapım imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Mustafa Çelik,genel müdürlüğünü ise Hüseyin Türkyıldırır üstleniyor. Başrollerini Esengül Aypek ve Ferhat Işıktaş'ın paylaştığı projenin yönetmen koltuğunda Taner Tunç ve Nuh Şen var. Senaryoyu Ahmet Köşeoğlu kaleme alırken senaryo danışmanlığını Mehmet Uyar'ın yürüttüğü dizide Uzay Gökhan Irmak ile birlikte Mehmet Güler, Berrak Kuş, Selim Güler, Yağmur Uzunoğlu, Gizem Denizci, Özge İnce ve İbrahim Öner de yer alıyor.

Asiye hafta sonları Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor…