Daha 17'de Yer Yerinden Oynadı: Ceren Ayruk'un Performansı Sosyal Medyayı Salladı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17'de Leyla gerçeği öğrendi! Ceren Ayruk'un oyunculuğu izleyenleri ağlattı. İşte son bölümde yaşanan tüm heyecan dolu detaylar.

Daha 17'de Yer Yerinden Oynadı: Ceren Ayruk'un Performansı Sosyal Medyayı Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-11-2026 16:53

Kanal D'nin fenomen dizisi Daha 17'nin hikâyesinde büyük bir kırılma daha yaşandı. Aras, Deniz ve Metin'in ardından Leyla da Teoman'ın aslında Demir olduğunu öğrendi. Ceren Ayruk oyunculuk performansıyla hem ağlattı hem de alkış aldı.

Ceren Ayruk'tan Yürek Burkan Performans

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelen Daha 17’de Leyla karakterine hayat veren Ceren Ayruk, oyunculuğuyla çok konuşuldu. Dizide Leyla, geçirdiği operasyonun ardından geçmişte yaşadığı yangına dair bastırdığı anıları parça parça hatırlamaya başladı. Teoman sandığı kardeşinin aslında hayatını kaybettiğini hatırlayan Leyla, hastaneden kaçarak çocuk mezarına gitti. Gerçeklerle yüzleştiği anlarda gözyaşlarına boğulan Leyla'nın yaşadığı acı, izleyicilerin de yüreğini burktu. Ayruk’un sahnedeki performansına övgüler yağdı. Bölüm finalinde Demir'in, "Abime gideceğim, Aras'a" sözlerinin zihninde yankılanmasıyla, kardeşi bildiği Teoman'ın aslında Aras'ın yıllardır aradığı Demir olduğunu anladı. O anları adeta yaşayan Ceren Ayruk için “Leyla yaktın içimizi” yorumları yapıldı.

Deniz, Teoman'dan Vazgeçti

Metin'in, Hakan'ın cinayetini itiraf ettiği video sayesinde Aras'ı parmaklıklar ardından kurtardığı bölümün finali nefes kesti. Aras, Leyla ve Teoman; bağ evinde, Caner ve adamlarının çıkardığı yangının ortasında ölümle burun buruna geldi. Deniz'in Teoman'la köprüleri atması ise bölümün bir diğer can alıcı anı oldu.

Şebnem'den Aras'a Sert Tehdit

Şebnem'in Aras'a, "Oğlumu benden almaya kalkarsan sana altından kalkamayacağın bir acı yaşatırım" sözleriyle gözdağı vermesi gerilimi tırmandırdı. İzleyicileri ekrana kilitleyen bölümün ardından, iki kardeşin kavuşup kavuşamayacağı sorusunun yanıtı için gözler yeni bölüme çevrildi.

Pastel Film imzalı Daha 17 yeni bölümleriyle her pazar akşamı Kanal D'de ekrana geliyor.

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