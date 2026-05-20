Uzak Şehir'de Büyük Deprem: Alper Çankaya’dan Sonra O İsim De Gidiyor

Uzak Şehir peş peşe ayrılık haberleriyle çalkalanıyor. Sezon finaline doğru geri sayım sürerken yapımdan sızan bilgiler ve oyuncuların sosyal medya hamleleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Büyük Yaprak Dökümü

Ekranların reyting rekortmeni projesinde şoke edici gelişmeler yaşanıyor. Ayna Yapım imzalı dizi önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan heyecan dolu 63. Bölüm ile birlikte ikinci sezonunu noktalamaya hazırlanıyor. Set ekibi ve oyuncular sezon finali çekimleri için yoğun bir tempoda çalışıyor. kadrodan bazı önemli isimler ise bir bir projeye veda ediyor.

Alper Çankaya'nın ayrılacağı haberi kulislere sızmış ve izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Şimdi ise başka bir ismin daha ayrılığı gündemde.

Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım

Dizide Demir karakterine hayat veren Ferit Kaya kişisel sosyal medya hesabından bir kare yayınladı. Ünlü oyuncu set ortamında çekilen fotoğrafa "Son defa" notunu düştü. Paylaşım internet dünyasını birbirine kattı. Takipçiler "kesin olarak ayrılıyor" yorumlarında bulundu.

Düğün Kana Bulanıyor

Sezon finaline Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan ile Sinem Ünsal'ın hayat verdiği Alya karakterlerinin merakla beklenen düğün töreni damga vuracak. Bu mutlu gün adeta kana bulanacak. Silahlı çatışma ortamı karakter ölümlerinin ve ayrılıklarının da ana sebebi olacak. Kanlı hesaplaşma gelecek sezon için tüm dengeleri altüst etmeye hazırlanıyor.