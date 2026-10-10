Uzak Şehir'de Bütün Dengeler Değişiyor: Alya Nikah Masasına Oturuyor!

Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları fırtınalar estiren, yüksek temposu ve güçlü hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir dizisinin merakla beklenen 68. bölümünden heyecan dolu yeni tanıtım yayınlandı. Yayınlanan fragman dizinin takipçileri arasında adeta bomba etkisi yaratırken Alya'nın Enver ile nikah masasına oturduğu anlar yeni bölüme dair beklentiyi en üst seviyeye çıkardı. Sırların birer birer döküldüğü ve büyük hesaplaşmaların yaşanacağı yeni bölümde yaşanacaklar, magazin ve dizi kulislerinin birinci gündem maddesi haline geldi.

Alya Albora Konağı'nda Hesap Soruyor!

Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken Uzak Şehir'in bu hafta yayınlanacak 68. bölümünde adeta yer yerinden oynayacak. Özgürlüğüne yeniden kavuşan Alya, ayağının tozuyla Albora konağına gelerek Sadakat'in karşısına dikiliyor ve geçmişin hesabını soruyor.

Diğer taraftan İpek'in Sadakat'in kapısına dayanıp "Anne benim size söyleyeceğim bir şey var" cümlesini kurması konakta ne gibi yeni gizemlerin kapısını aralayacağı sorusunu akıllara getiriyor. Alboralar ile olan savaşında radikal bir hamle yapan Ateş ise Zerrin'in şartını kabul ederek ona yüzük takıyor. Zerrin'in bu yüzüğü Kaya'ya göstererek "Ben nişanlandım" demesi Kaya cephesinde yeni ve büyük bir fırtınanın kopacağının sinyallerini veriyor.

Cihan Öfkeyle Duvarları Kırıyor: Alya Gerçekten Evleniyor mu?

Yeni bölüm tanıtımının en çok konuşulan ve sosyal medyada gündem olan sahnesi ise şüphesiz nikah masası oldu. Alya'nın Enver ile nikah masasına oturduğu anlar ekranlara yansırken durumu öğrenen Cihan'ın büyük bir öfke krizine girerek taş duvarları yumruklayıp kırdığı sahneler izleyicilere nefes kestiren anlar yaşattı. Cihan'ın bu çaresiz ve sinirli hali "Alya gerçekten evleniyor mu, yoksa bu bir oyun mu?" sorularını beraberinde getirdi.

Şampiyon Kadro Güçlenmeye Devam Ediyor

Yönetmenliğini Emre Aybek ile Mustafa Pazarcık'ın üstlendiği, süpervizörlüğünü ise usta isim Ahmet Katıksız'ın yürüttüğü Uzak Şehir dev oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Başrollerinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Atakan Özkay, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Nihat Altınkaya, Mehmet Polat, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Çağla Şimşek ve Kuzey Gezer gibi isimlerin yer aldığı başarılı yapıma bu sezon Ersin Arıcı, Onur Özaydın, Burak Altay, Mehmet Korhan Fırat ve Mustafa Avkıran gibi usta oyuncular da dahil oldu.

Tüm dengelerin altüst olacağı Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.