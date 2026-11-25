Ünlü şarkıcı Can Bonomo oğlu Roman ile birlikte Bebek'te motosiklet üzerinde görüntülendi. Oğlunu okuldan almaya geldiğini ifade eden Can Bonomo yoğun şehir trafiğine motosikletle çözüm bulduğunu dile getirdi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden şarkıcı eşi Öykü Karayel'in Altın Portakal Film Festivali'nde kazandığı ödülle ilgili duygularını da paylaştı. Yolculuk sırasında oğlu Roman’a kask takan Can Bonomo'nun kendi güvenliği için kask kullanmaması ise objektiflere yansıdı.

"Eşim Ne Kadar Başarılı Olursa O Kadar Mutlu Oluyorum"

2018 yılında oyuncu Öykü Karayel ile evlenen ve 2021'de oğulları Roman'ı kucağına alan Can Bonomo muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eşinin Altın Portakal Film Festivali'nde Artakalan filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmesi hakkında konuşan Bonomo, "Çok gurur verici. Eşim ne kadar başarılı olursa o kadar mutlu oluyorum tabii ki" dedi.

Film gösterimi nedeniyle Trabzon'da bulunan eşi Öykü Karayel'e duyduğu özlemi de dile getiren Can Bonomo "Şu an Trabzon'da kendisi, bir gündür görmüyorum ben de özlüyorum" sözleriyle duygularını ifade etti.

Oğluna Kask Taktı Kendisi Kask Kullanmadan Yola Çıktı

Sohbetin ardından oğlu Roman ile birlikte motosiklete binen Can Bonomo trafiğin yoğun olduğu Bebek hattında ilerledi. Yolculuk öncesinde oğlu Roman’a kask takan ünlü şarkıcının kendisi için aynı tedbiri almayarak kasksız şekilde trafiğe çıkması dikkat çekti. Can Bonomo ve oğlu kısa süre içinde bölgeden ayrıldı.