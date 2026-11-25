Songül Öden, Tarabya Sahili'nde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Sahil hattında basın mensuplarıyla karşılaşan oyuncu muhabirlere selam vererek ayaküstü sohbet etti. Ünlü aktrist her şeyin yolunda olduğunu ve yeni projeleri değerlendirme sürecinde bulunduğunu belirtti.

Tarabya Sahili'nde Yürüyüş

Tarabya Sahili'nde açık havada yürüyüş yaparken görüntülenen Songül Öden basın mensuplarının sorularına samimi yanıtlar verdi. Öden şöyle konuştu:

"Yürüyüşümün sonuna denk geldiniz. Aracım geliyor ileride trafiği bekletmeyeyim."

Yeni Projeler İçin Değerlendirme Sürecinde

Günlük hayatında işlerin yolunda gittiğini aktaran Songül Öden ekran ve sahne projelerine dair yeni seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti. Kısa sohbetin ardından kendisini bekleyen aracına geçen oyuncu Tarabya Sahili'nden ayrıldı.