Kızılcık Şerbeti'nin Asude'si Servet Pandur, NTV ekranlarında yayınlanan Sinan Canan ile Açık Beyin programında yaptığı açıklamalarla oyunculuk mesleğine dair alışılmışın dışında bir bakış açısı ortaya koydu.

Kariyerine çocukluk hayali ya da büyük bir tutkuyla başlamadığını açıkça ifade eden oyuncu mesleki başarının temelinde disiplin, sorumluluk ve mesleğe duyulan saygının yer aldığını vurguladı. Programdaki bu samimi ve ezber bozan değerlendirmeler kısa sürede dikkat çekti.

"Tutku O Kişiyi İlgilendirir Toplumu İlgilendiren Şey Mesleğe Saygınlık Getirmek"

Oyunculuk yolculuğuna başlarken büyük bir aşk veya tutku beslemediğini dile getiren Servet Pandur bireysel motivasyondan ziyade mesleğin toplumsal karşılığına ve saygınlığına işaret etti. Kızılcık Şerbeti'nin Asude'si mesleğine yaklaşımını şu sözlerle anlattı:

"Oyuncu olmak gibi bir idealim yoktu. Çok büyük bir tutku, çok büyük bir sevgi ile başlamadım, bu meslek için buna çok da gerek yok. Sadece o mesleğe saygın bir şekilde emek veriyorsanız bence en önemlisi o! Tutku o kişiyi ilgilendirir, toplumu ilgilendiren şey o mesleğe saygınlık getirmeniz."

Disiplin ve Sorumluluk Bilinci Kariyerine Güç Kattı

Servet Pandur karakterindeki disiplin ve sorumluluk bilincinin oyunculuk serüvenine önemli katkı sağladığını belirtti. Başarılı oyuncu "Disiplinsiz bir insan olmadığım için mesleğime yaradı, sorumluluk sahibi olduğum için mesleğime yaradı. Çok büyük bir aşk olması gerekmiyor..." ifadeleriyle iş disiplininin ve özenli emeğin altını çizdi.