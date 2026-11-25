NOW ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Yeraltı bu akşam 24. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı yapımın yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlanmasının ardından sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Tanıtımda Bozo ve Rüzgar'a düzenlenen saldırı sahnesi öne çıkarken Sultan'ın öğreneceği büyük gerçek de bölüm öncesi merakı artırdı.

Bozo ve Rüzgar'a Yapılan Saldırı Fragmana Damga Vurdu

“En yakın zamanda karşılarına çıkacağım. Beni beklesinler!” ???? #Yeraltı yeni bölüm fragmanı yayında. @nowtvturkiye @medyapimresmi Pierre Cardin ile Yeraltı'nda #GözlerÜstünde @pierrecardintr #reklam https://t.co/gpwkP2yp1O — Yeraltı (@Yeralti_Dizi) November 24, 2026

Bu akşam ekrana gelecek 24. bölüm öncesinde paylaşılan ikinci fragman aksiyon ve gerilim dolu anlarıyla dikkat çekti. Tanıtımda Bozo ve Rüzgar'a yapılan saldırı sahnesi izleyicileri diken üstünde bırakırken fragman kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. Tanıtımın ardından izleyiciler "İşte şimdi izlenir", "Heyecan dolu bir bölüm bekliyor" ve "Bu bölüm heyecanlı olacak gibi" yorumlarıyla yeni bölüme dair beklentilerini dile getirdi.

Haydar Ali'nin İstihbarat Gerçeği Sultan'ı Sarsacak

Yeni bölümde hikayeyi sarsacak bir diğer gelişme ise Sultan cephesinde yaşanacak. Haydar Ali'nin istihbarat için çalıştığını öğrenen Sultan sevdiği adamın kendisinden sakladığı gerçeklerle karşı karşıya gelecek. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı Yeraltı 24. bölümüyle bu akşam NOW'da yayınlanacak.