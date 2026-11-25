Ay Tenli Kadın şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınan müzisyen Ufuk Beydemir ile Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs kız bebeklerini kucaklarına aldı. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından baba olacağını duyuran ve bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu açıklayan ünlü rockstar doğumun planlanandan erken başlaması üzerine Hollanda'ya gitmişti. Dünyaya gelen bebeklerinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Ufuk Beydemir kızlarına Ruby Umay adını verdiklerini duyurdu.

Ruby Umay 25 Hafta 3 Günlükken Aramıza Katıldı

Doğumun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan başarılı şarkıcı hem Sharon Kovacs'ın hem de bebekleri Ruby Umay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Sürecin yoğun bakımda devam edeceğini aktaran Beydemir duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Ruby Umay 25 hafta 3 günlükken aramıza katıldı. Sharon da Ruby de iyi. Önümüzde yoğun bakımda geçecek uzun bir yol var ama kızımız daha ilk anından ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bu zor günlerde dua eden, mesaj atan, iyi dileklerini gönderen herkese yürekten teşekkür ederiz. Hepsini okuduk, hepsi bize güç verdi."

Hastane Sürecindeki Paylaşımı ve Özel Hayatı

Doğum öncesinde sürecin oldukça yıpratıcı ilerlediğini dile getiren Ufuk Beydemir Hollanda'daki hastane odasında sevgilisi Sharon Kovacs ile birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı da takipçileriyle paylaşmıştı.

Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen şarkıcı oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 2022–2025 yılları arasında evli kalmıştı.