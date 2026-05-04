Uzak Şehir’de Aşk: Cihan ve Alya’nın Öpüşme Sahnesi Olay Oldu!

Kanal D ekranlarının pazartesi akşamlarına damga vuran fenomen dizisi Uzak Şehir, yeni bölüm fragmanıyla izleyicileri hem heyecanlandırdı hem de büyük bir meraka sürükledi. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı yapımda, bu hafta romantizm ve gerilim iç içe geçiyor.

Cihan ve Alya Arasında Beklenen Yakınlaşma

Dizinin sadık izleyici kitlesinin uzun süredir heyecanla beklediği o an nihayet gerçekleşti. Zorlu mücadelelerin ortasında birbirlerine kenetlenen Cihan ve Alya’nın öpüşme sahnesi, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Dizi fanları, ikilinin arasındaki bu yakınlaşmayı "Yılın aşkı doğuyor" yorumlarıyla karşıladı.

"Çocuğumun Ondan Olup Olmadığını Bilmiyorum"

Romantik anların gölgesinde ise sırlar bir bir gün yüzüne çıkıyor. Tanıtımda Müjgan’ın, ablası Meryem’e gerçeği itiraf etmesi yönündeki baskısı tansiyonu yükseltti. Meryem’in, “Çocuğumun ondan olup olmadığını bilmiyorum” sözleri ise Albora ailesinde yeni bir krizin fitilini ateşledi. Sadakat’in bu şüphenin peşine düşmesiyle dengelerin nasıl değişeceği merak konusu oldu.

Alya ve Cihan Deniz Tehlikede!

Fragmanda izleyiciyi en çok sarsan sahnelerden biri ise kaçırılma anı oldu. Alya’nın kapı komşusu Engin Şef’in sinsi planı işlemeye başladı. Alya ve küçük Cihan Deniz, kendilerini büyük bir tehlikenin tam ortasında buldu. Alya’nın korku dolu bir sesle, “Cihan bir şey oluyor. Ne olursun koş!” feryatları, yeni bölümün aksiyon dolu geçeceğinin sinyalini verdi.