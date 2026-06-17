Sevdam Karadeniz Setinde İkinci Deprem! Aslıhan Malbora Da Kadrodan Çekildi!

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen ve Trabzon'da çekilmesi planlanan Karadeniz temalı projede kelimenin tam anlamıyla bir yaprak dökümü yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde erkek başrol oyuncusu Emre Bey'in sürpriz ayrılığıyla sarsılan yapım bu kez de kadın başrol oyuncusunun vedasıyla ikinci büyük darbeyi aldı. Sete çıkmaya hazırlanırken peş peşe gelen bu şoke edici gelişmeler televizyon dünyasında eşine az rastlanır bir kriz olarak yorumlandı.

NOW'ın yeni sezonda ekrana gelecek olan Mia Yapım imzalı dizisi Sevdam Karadeniz'de Emre Bey'den sonra bir flaş ayrılık daha yaşandı. Dizinin diğer başrol oyuncusu Aslıhan Malbora da sete çıkmadan ekibe veda etti.

Zeyşan Yeniceli Karakteri Sahipsiz Kaldı

Son dönemin en yetenekli ve yükselen yıldızları arasında yer alan Aslıhan Malbora projenin ana kadın kahramanına hayat vermeye hazırlanıyordu. Ancak dizi sektöründe büyük ses getiren kulis bilgilerine göre güzel oyuncu da çekimler başlamadan önce projeye veda etme kararı aldı.

Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği dizide Zeyşan Yeniceli'ye hayat vermeye hazırlanan Malbora karşılıklı anlaşarak Trabzon’da çekilecek diziden ayrıldı. Sevdam Karadeniz'in yeni Zeyşan'ının kim olacağı merak konusu oldu.

Yapım Şirketi Sil Baştan Cast Çalışmalarına Başladı

Yapımcı Banu Akdeniz ve yönetmen Aytaç Çiçek'in liderliğindeki Mia Yapım ekibi iki başrol oyuncusunun da peş peşe ayrılmasıyla birlikte büyük bir şok yaşadı. Trabzon setinin ertelenip ertelenmeyeceği henüz netlik kazanmazken yapım şirketinin vakit kaybetmeden hem Kuzey Alazlı hem de Zeyşan Yeniceli karakterleri için sil baştan yeni bir oyuncu arayışına girdiği öğrenildi. Karadeniz fırtınası estirmesi beklenen bu iddialı projenin yeni iki başrolünün kimler olacağı televizyon kulislerinde şimdiden en çok konuşulan magazin konuları arasına girdi.