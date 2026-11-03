Uzak Şehir Yeni Fragmanı Seyirciden Tam Not Aldı: "Sonunda Beklediğimize Değdi"

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde olduğu Uzak Şehir 72. bölüm fragmanına Cihan'ın yüzüğü çıkarması damga vurdu. Sosyal medya yıkıldı.

Uzak Şehir Yeni Fragmanı Seyirciden Tam Not Aldı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-11-2026 13:10

Pazartesi akşamlarının reyting zirvesinden inmeyen ve her bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen fenomen dizi Uzak Şehir soluk soluğa izlenecek 72. bölümüyle ekrana gelmek için gün sayıyor. Başrollerini Türk televizyonlarının başarılı isimleri Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı yapım son dönemde tırmanışa geçen reyting grafiğiyle adından sıkça söz ettirirken yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı.

Sahne Bomba Gibi Patladı

Hikayedeki gerilimin bir an olsun düşmediği dizinin yeni fragmanında izleyicileri şoke eden ve uzun süredir beklenen gelişmeler birbiri ardına sıralandı. Yayınlanan tanıtım videosuna damga vuran en büyük olaylar ise şunlar oldu:

Cihan'ın Enver'e kafa attığı sarsıcı sahneler izleyicilere nefes kesen anların sinyalini verdi.

Karakterin parmağındaki yüzüğü çıkardığı anlar ise fragmanın en çok konuşulan ve paylaşılan karesi haline geldi.

Sosyal Medya "Sonunda Beklediğimize Değdi" Yorumlarıyla Yıkıldı

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte binlerce izleyici sosyal medya platformlarında adeta kamp kurdu. Hayranlar özellikle Cihan ve Alya cephesindeki gelişmeleri heyecanla takip ederken etiketler kısa süre içinde trend listelerine girdi. Yapılan bazı dikkat çekici yorumlar arasında şu ifadeler yer aldı:

"Sonunda beklediğimize değdi!", "Mükemmel bir fragman, sabırsızlanıyoruz.", "Lütfen artık Cihan ve Alya birleşsin!", "Cihan sonunda yüzüğü çıkardı, çok şükür!"

Güçlü senaryosu, başarılı oyunculuk performansları ve bölgedeki entrikaların ardı arkasının kesilmediği temposuyla pazartesi akşamlarına mühür vuran Uzak Şehir merakla beklenen 72. bölümüyle yine ezber bozmaya hazırlanıyor.

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