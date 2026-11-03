Ruhsar'ı Aslında Sezen Aksu Oynayacaktı! Hande Ataizi'nin Rolü Almak İçin Yaptığı Hamle

1998 yılında yayınlanan ilk bölümüyle seyirciye "Merhaba!" diyen Ruhsar, ilgi çekici konusuyla ve birbirinden güzel oyunculuk performanslarıyla izleyicilerden tam not almayı başardı. Aradan neredeyse 30 yıl geçmiş olmasına rağmen dizi bugün bile konuşulmayı başarıyor.

Başrollerinde Hande Ataizi ile Cem Davran'ın bulunduğu televizyon dizisinde aslında Hande Ataizi yerine Sezen Aksu düşünülmüş!

Hande Ataizi'den Yıllar Sonra Gelen İtiraf!

1998 ile 2001 yıllarında ekranlarda olan Ruhsar dizisiyle ilgili Hande Ataizi'den şok bir itiraf gelmişti. Meğer Ataizi'nin hayat verdiği Ruhsar karakteri için ilk başta Sezen Aksu düşünülmüş.

Yakın zamanda katıldığı bir YouTube programında geçmiş projesine dair yaptığı bu açıklama çok ilgi çekti ve dizinin de yeniden hatırlanmasını sağladı.

Rolü Kapmak İçin Ekibi Manipüle Etmiş

Katıldığı programda geçmişteki işlerinden söz ederken konu Ruhsar'a geldi. Hande Ataizi, başrol için aslında kendisinin değil Sezen Aksu'nun düşünüldüğünü söyledi. Kendisi de Sezen Aksu'nun çok güzel olduğunu, role çok yakışacağını dile getirmiş. Ancak ekibe "Ama bir yıl sonra bırakmak isteyebilir, onunla ne kadar devam edebilirsiniz?" sorusunu yöneltmiş. Böyle bir söylemle manipüle etmişliği bile olduğunu söyleyen yetenekli oyuncu, sonuç olarak rolü kapmış!



Ruhsar Karakteriyle Şöhretini Katladı

Cem Davran'ın canlandırdığı Mazhar, dizide genç ve başarılı bir reklamcıydı. Ruhsar ve Mazhar büyük bir aşkla birbirlerine bağlandı ve evlendi. Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra Ruhsar talihsiz bir kaza sonucu öldü. İşte asıl hikâye tam da bundan sonra başladı! Büyük aşkları sayesinde Ruhsar'ın ruhu Mazhar'ın yanına gelebiliyordu.

İlginç hikâyesi ve başarılı oyuncu kadrosu, diziyi en sevilen Türk dizilerinden biri hâline getirdi. Hande Ataizi de bu proje sayesinde ününü epeyce artırdı.