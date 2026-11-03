Kadir Ezildi'den Ekranlara Muhteşem Dönüş: "Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz"

Ekranların en sevilen ve kendine has sunum tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi magazin gündemini sarsan flaş bir gelişmeyle yeniden başrole yerleşti. NOW TV ekranlarında uzun süredir izleyiciyle buluşan ve reytinglerde yaşanan düşüşün ardından yayından kaldırılan En Hamarat Benim programının final yapmasının ardından, ünlü sunucunun adresi kısa sürede netleşti. Kadir Ezildi hızla yeni bir anlaşmaya imza atarak ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

NOW TV'den Ayrılık ve Gelinler Sofrada İddiaları

Son dönemde gündüz kuşağında reyting ivmesi düşen En Hamarat Benim için kanal yönetiminin final kararı almasının ardından boşalan koltuk için Pelin Öztekin'in sunacağı Gelinler Sofrada formatının geleceği öne sürülmüştü. Kadir Ezildi ile yollarını ayıran NOW TV'deki bu yaprak dökümünün ardından ünlü sunucunun ne yapacağı merak konusu olurken beklenen müjde gecikmedi.

Kadir Ezildi TV8'e Transfer Oldu

Yeni projeler için vakit kaybetmeden harekete geçen Kadir Ezildi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda TV8 hesaplarını etiketleyerek yeni kanalını duyurdu. Sevilen sunucunun izleyicileri ekran başına kilitleyen unutulmaz formatı Temizlik Benim İşim ile yeniden izleyici karşısına çıkacağı kesinleşti.

Sosyal medya üzerinden sevenlerine müjdeli haberi veren Kadir Ezildi şu heyecan dolu ifadelere yer verdi:

"O eski kirli evleri özledik dediniz. Özlediğiniz için kaldığımız yerden temizliğimize devam ediyoruz. Muhteşem formatımızla yeni kanalımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekrandan çok uzak kalmadan geri geleceğiz. Formatı değiştirdik."

Ekrandan çok uzun süre ayrı kalmadan yepyeni bir format ve güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanan Kadir Ezildi'nin TV8 transferi magazin kulislerinde ve sosyal medyada büyük bir yankı uyandırırken, hayranları şimdiden yeni bölümleri büyük bir heyecanla beklemeye başladı.