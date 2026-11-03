Erkan Kolçak Köstendil'den Fitlik İtirafı: "Beni Rıza Kocaoğlu Forma Soktu!"

Verdiği kilolarla dikkat çeken Erkan Kolçak Köstendil Zekeriyaköy'de görüntülendi. Fit halinin sırrını "Beni Rıza Kocaoğlu forma soktu" diyerek açıkladı.

Erkan Kolçak Köstendil'den Fitlik İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-11-2026 14:07

Erkan Kolçak Köstendil son dönemde verdiği kilolar ve fit görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde Cansu Tosun ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Marsel ile birlikte Zekeriyaköy'de objektiflere takılan başarılı oyuncu, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği samimi sohbet esnasında değişen fiziğinin sırrını açıkladı.

Oğlu Marsel İle Pazar Gezmesi

Zekeriyaköy'de oğlu Marsel ile birlikte bir taksiye bineceği sırada muhabirlerin röportaj isteğini geri çevirmeyen Erkan Kolçak Köstendil, nezaket göstererek taksi şoföründen kısa bir süre müsaade istedi. Pazar günlerini tamamen ailesine ve oğluna ayırdığını belirten ünlü oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekerken "Marsel'e vakit ayırdığım bir dönemdeyim. Bir pazar gezmesi yaptık, gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vartolu Saadettin" İddialarına Son Noktayı Koydu

2017-2021 yılları arasında SHOW TV ekranlarında izlenme rekorları kıran efsane dizi Çukur'da canlandırdığı unutulmaz Vartolu Saadettin karakteri hakkında çıkan iddialara da açıklık getiren Köstendil hayranlarını bilgilendirdi. Karakterine özel kısa bir dijital dizi çekileceği yönündeki söylentileri kesin bir dille yalanlayan başarılı isim "Öyle bir şey yok, asparagas" diyerek noktayı koydu.

"Antrenman Listesini Rıza Verdi Onun Sayesinde Fit Oldum"

Yaz tatilini yakın dostu ve meslektaşı Rıza Kocaoğlu ile geçiren Erkan Kolçak Köstendil, gözle görülür şekilde verdiği kiloları ve kaslı görünümü sorulunca kahkahayı bastı. Fit formunu yakın arkadaşına borçlu olduğunu esprili bir dille ifade eden Köstendil, “Beni Rıza forma soktu. Antrenman listesini bana o verdi. Onun sayesinde fit oldum” diyerek aralarındaki güçlü dostluğu ve spor disiplinini gözler önüne serdi.

Hatırlanacağı üzere, yaklaşık 5 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak adına düzenli spora başlayan Rıza Kocaoğlu sosyal medyada paylaştığı kaslı pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyordu. İkilinin bu eğlenceli ve sağlıklı dostluk süreci, sosyal medyada da hayranlarından büyük beğeni topladı.

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