Suda Doğum Yapan Selen Özyurt O Anları Paylaştı: Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı

Kafalar ekibinden Atakan Özyurt ve eşi Selen Özyurt ikinci çocukları Latife Vera'yı kucaklarına aldı. Selen Özyurt'un suda doğum kareleri ilgi gördü.

Suda Doğum Yapan Selen Özyurt O Anları Paylaştı: Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-11-2026 14:10

Sosyal medyanın fenomen ekibi Kafalar'ın sevilen üyelerinden Atakan Özyurt ile eşi Selen Özyurt ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çift kızları Latife Vera'yı kucaklarına alarak ailelerini büyüttü. Doğumun ardından hastaneden ilk kareleri paylaşan ikiliden Selen Özyurt'un gerçekleştirdiği suda doğum anlarına ait fotoğraflar ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasına girdi.

Mutlu Evlilikten İkinci Mutluluk

2022 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Atakan Özyurt ile Selen Kaldırım ilk çocukları Aren Ata'yı 2024 yılında kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeklerini beklediklerini ve bir kız çocukları olacağını duyuran popüler çift nihayet minik prensesleri Latife Vera'ya kavuştu.

Doğumun ardından hastane odasında çekilen ilk aile fotoğrafını takipçileriyle paylaşan çift bu özel kareye "Ailemize hoş geldin gülüm" notunu düşerek büyük beğeni topladı. Ağabey olan küçük Aren Ata'nın da yer aldığı aile tablosu hayranlarından binlerce tebrik mesajı aldı.

Suda Doğum Yaptığı Anları Takipçileriyle Paylaştı

İkinci bebeklerini dünyaya getirirken suda doğum yöntemini tercih eden Selen Özyurt bu heyecan dolu ve hassas sürece ait kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Eşi Atakan Özyurt ve çocuklarıyla birlikte verdiği pozları peş peşe yayımlayan Özyurt paylaşımına "Aşklarım evlatlarım" notunu düştü. Doğumun doğallığını ve bu özel anlardaki aile bağını gözler önüne seren o kareler kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alarak gündemin zirvesine yerleşti.

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