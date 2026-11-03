Kavak Yelleri'nin Senaristi Efe ile Aslı'nın Aşkına Dayanamayıp Diziyi Bırakmış!

Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına "Merhaba!" diyen Tuzlu Kahve, geçmişte çok konuşulan, reyting rekorları kıran ve aradan uzun yıllar geçse bile hafızalardaki yerini koruyan yapımların yeniden hatırlanmasını sağladı. Doktorlar dizisinden Ela ve Levent'in karşılaşmaları, Kavak Yelleri'nden Aslı ile Efe'nin diziye misafir olması gibi detaylar seyircilerde hoş bir nostalji yarattı.

Yayınlandığı dönemde çok konuşulan Aslı ve Efe aşkı yeniden gündeme geldi ve dizinin eski senaristinin açıklamalarını daha önce duymayanları çok şaşırttı!

"Midemi bulandırınca diziyi bıraktım!"

Kavak Yelleri dizisinin senaristi Yiğit Güralp, başrollerinde Pelin Karahan (Aslı), Dağhan Külegeç (Efe), İbrahim Kendirci (Deniz), Aslı Enver (Mine) ve Sarp Apak'ın (Güven) olduğu diziyi neden bıraktığını yıllar sonra şok edici sözlerle anlattı.

O dönem kanalın ve yapımcının isteği üzerine baş karakterler olan Aslı ve Efe'nin arasında başlayan aşk, senaristin hiç hoşuna gitmemiş ve diziden ayrılmasına neden olmuş. Kendisinin bu konudaki sözleri de son derece sert: Efe ve aşkı midemi bulandırınca diziyi bıraktım!



"Reytinglerinizle size iyi günler!"

"Ben olsaydım öyle bir aşk olmazdı." diyen Yiğit Güralp, bu aşkın reytingleri yükselteceği görüşünün olduğunu aktarmıştı. Bu baskıya karşılık "Reytinglerinizle size iyi günler." diyerek diziyi bırakmış.

Güralp'in iddiasına göre onun diziden ayrılmasının ardından reytingler bir daha onun olduğu dönemdeki seviyeleri görememiş. Onun bu tepkisi, ticari beklentilerin hikâye bütünlüğünün önüne geçmesine yönelikti. Dizinin eski senaristinin yaptığı bu açıklamalar yıllar sonra dizinin hayranları arasında da tartışmaların başlamasına neden oldu.

Peki, sizce Efe ve Aslı aşkı hikâyeyi nasıl etkiledi? Güralp'in iddia ettiği gibi hikâye bütünlüğü bu aşktan olumsuz etkilenmiş olabilir mi?