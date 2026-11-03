Medcezir'in Ender'i Mine Tugay Neden Diziden Ayrıldı? Final Yemeğinde Öğrendiği Gerçek Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

The Orange City dizisinin uyarlaması olan Medcezir, başrollerinde Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'u bir araya getirmişti. Ayrıca dizide Hazar Ergüçlü, Metin Akdülger, Barış Falay, Taner Ölmez gibi sevilen isimler de yer alıyordu. 2013-2015 yıllarında televizyon ekranlarında olan yapım, aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ çok konuşuluyor ve tekrar tekrar izleniyor. Peki, hikâyenin sevilen karakterlerinden Ender Serez neden diziden ayrıldı?

Orijinal Yapımda Böyle Bir Ayrılık Yoktu!

Ender Serez dizide bir trafik kazası geçirip ölüyor. Ancak orijinal hikâyede, yani The Orange City'de böyle bir kaza yok. O dönem karakterin aniden, bir kaza sonucu ölerek diziden ayrılması seyirciyi resmen şoke etmişti.

Birinci sezon finali olarak yazılan 38. bölümün son sahnesinde tam da bu kaza yaşanıyordu. Selim Serez (Barış Falay) ve Ender Serez çifti arabayla yolculuk yaparken yuvarlanıyordu. Hemen arkalarından gelen Mira Beylice (Serenay Sarıkaya) ve Yaman Koper (Çağatay Ulusoy) bu kazaya şahit oluyordu.

Mine Tugay'ın Bile Haberi Yokmuş!

Dizinin bitmesinin üzerinden yıllar geçmiş olsa bile pek çok detay hâlâ merak ediliyor, bazı olaylar ara ara gündeme geliyor. Mine Tugay'ın canlandırdığı Ender Serez karakterinin ölümü de işte bunlar arasında.

Birkaç yıl önce sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, diziden neden ayrıldığını da ilk kez o zaman dile getirmişti. "Bir nevi aforoz..." diye başlayan sözlerini "Kötü tecrübeler..." yorumuyla sürdürmüştü.

O dönemde Mine Tugay'ın kendisine de böyle bir bilgi verilmemiş. Sezon finali yemeğinde bir şekilde karakterin öldürüleceğini duymuş. Üstelik bütün yaz da kendisine bununla alakalı hiçbir bilgi verilmemiş. Ayrılığın ardındaki nedense yaşanan bazı anlaşmazlıklarmış.

Bu ayrılığın ardından seyirciler de hikâyenin bir anda buna dönüşmesine epeyce şaşırmıştı. Hikâyenin sevilen isimlerinden olan Ender'in diziye bu şekilde veda etmesi seyircileri hiç de memnun etmemişti.