En son Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Çiğdem komiser karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Büşra Develi, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Sohbet sırasında kendi merakıyla yaptırdığı gen testinin sonucunu paylaşan Büşra Develi ortaya çıkan tabloyu esprili ve dikkat çekici sözlerle değerlendirdi. Test sonucunda yüzde 74 oranında Gürcü kökenli çıktığını belirten oyuncu Fransa benzetmesine göndermede bulunarak "Yüzde 74 Gürcü çıktım ama Fransa'ya bayağı uzak"ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'dan "Fransız" Yorumu Geldi

Programda Büşra Develi'nin zarafetinden söz eden Fatih Altaylı "Celal haklıymış, senin zarafetin bambaşka yani hakikaten. Celal jeolojiden anladığı kadar güzellikten de anlıyormuş. Var mı bir yabancılık? Celal o Fransız Türk değil diyor" diyerek oyuncuya esprili bir soru yöneltti.

Bu sözler üzerine kendi isteğiyle gen testi yaptırdığını anlatan Büşra Develi test sonucunun kendisi için de sürpriz olduğunu dile getirdi ve kökenine dair çıkan oranı Fatih Altaylı ile paylaştı.

Kökenini ve İzmit'te Geçen Çocukluğunu Anlattı

Nereli olduğu sorusunu da yanıtlayan Büşra Develi ailesinin memleketine ve kendi büyüme sürecine ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Annem Trabzonlu babam Bayburtlu. O yüzden aslında Bayburt da birazcık Gürcistan'a da yakın bir yer. Ben tabii orada büyümedim. Ben İzmit'te büyüdüm. İzmit'te doğdum."

İzmit'te doğup büyüdüğünü belirten Büşra Develi hem gen testi sonucu hem de aile geçmişine dair samimi açıklamalarıyla programın dikkat çeken konukları arasında yer aldı.