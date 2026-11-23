En son Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Çiğdem komiser karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Büşra Develi, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Sohbet sırasında kendi merakıyla yaptırdığı gen testinin sonucunu paylaşan Büşra Develi ortaya çıkan tabloyu esprili ve dikkat çekici sözlerle değerlendirdi. Test sonucunda yüzde 74 oranında Gürcü kökenli çıktığını belirten oyuncu Fransa benzetmesine göndermede bulunarak "Yüzde 74 Gürcü çıktım ama Fransa'ya bayağı uzak"ifadelerini kullandı.
Fatih Altaylı'dan "Fransız" Yorumu Geldi
Programda Büşra Develi'nin zarafetinden söz eden Fatih Altaylı "Celal haklıymış, senin zarafetin bambaşka yani hakikaten. Celal jeolojiden anladığı kadar güzellikten de anlıyormuş. Var mı bir yabancılık? Celal o Fransız Türk değil diyor" diyerek oyuncuya esprili bir soru yöneltti.
Bu sözler üzerine kendi isteğiyle gen testi yaptırdığını anlatan Büşra Develi test sonucunun kendisi için de sürpriz olduğunu dile getirdi ve kökenine dair çıkan oranı Fatih Altaylı ile paylaştı.
Kökenini ve İzmit'te Geçen Çocukluğunu Anlattı
Nereli olduğu sorusunu da yanıtlayan Büşra Develi ailesinin memleketine ve kendi büyüme sürecine ilişkin şu bilgileri aktardı:
"Annem Trabzonlu babam Bayburtlu. O yüzden aslında Bayburt da birazcık Gürcistan'a da yakın bir yer. Ben tabii orada büyümedim. Ben İzmit'te büyüdüm. İzmit'te doğdum."
İzmit'te doğup büyüdüğünü belirten Büşra Develi hem gen testi sonucu hem de aile geçmişine dair samimi açıklamalarıyla programın dikkat çeken konukları arasında yer aldı.
Fatih Altaylı ve Büşra Develi arasında geçen diyalog: ????️ Altaylı: “Celal Şengör’e göre Türkiye’nin en güzel kadını yıllardır Büşra Develi'dir. Charlize Theron kıvamındasın. Boyun kaç?” ???? Develi: “1.82.” ????️ Altaylı: “Tam Charlize Theron'la aynı boydasın. Ama o çok iri, sen çok narinsin. Senin zarafetin bambaşka. Celal haklıymış. Jeolojiden anladığı kadar güzellikten de anlıyormuş. Var mı bir yabancılık bir yerinde? Celal ‘O Fransız, Türk değil’ diyor.” ???? Develi: “Merakımdan gen testi yaptırdım. Şaşırtıcı bir şekilde %74 Gürcü çıktım.” https://t.co/La85oVeStN— Daily Türkist (@DailyTurkst) November 22, 2026