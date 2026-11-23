Son dönemin en dikkat çeken müzik gruplarından Manifest grubunun üyelerinden Zeynep Sude Oktay sosyal medya hesabından yayınladığı yeni fotoğraflarla gündeme geldi. Manifest öncesinde Edis ve Zeynep Bastık gibi önemli isimlerin sahnelerinde sergilediği profesyonel dans geçmişiyle de tanınan Zeynep Sude Oktay bu kez müzik çalışmalarından ziyade yeni kareleriyle dikkat çekti. Takipçilerinin kısa sürede yoğun ilgi gösterdiği paylaşım saniyeler içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Dijital Listeleri Sallayan Grubun Dikkat Çeken İsmi

Başrol Sensin, Toz Pembe ve Rüya gibi şarkılarla dijital platform listelerinde üst sıralara yerleşen Manifest grubu genç dinleyicilerden büyük ilgi görüyor. Grubun öne çıkan isimlerinden ve Zoktay olarak da anılan Zeynep Sude Oktay sahne enerjisi ve dans altyapısıyla grubun dikkat çeken yüzleri arasında yer alıyor.

Yeni Karelerine Kısa Sürede Yoğun Etkileşim

Sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaşan Zeynep Sude Oktay gönderisiyle takipçilerinden tam not aldı. Yayınlandığı andan itibaren yoğun etkileşim alan fotoğraflar kısa sürede 230 bin beğeniye ulaşırken yorum bölümünde de çok sayıda mesaj birikti.