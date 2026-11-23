Bozdağ Film imzalı ve TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak Yörük Kızı dizisinde okuma provası heyecanı yaşanıyor. Bugün okuma provası gerçekleştirilen yapımın güçlü oyuncu kadrosuna Ceren Benderlioğlu da dahil oldu. Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül'ün kaleme aldığı dizide Mina Demirtaş (Güneş) ve Onur Seyit Yaran (Kaan) gibi genç isimler Olgun Şimşek, Perihan Savaş ve Uğur Aslan gibi deneyimli oyuncularla aynı projede bir araya geliyor.

Ceren Benderlioğlu Şebnem Karakteriyle İzleyici Karşısına Çıkacak

Diğer adı Güneş'li Günler olarak da anılan dizide Ceren Benderlioğlu, Şebnem karakterine hayat verecek. Hikayede Şebnem başrol karakter Güneş'in dayısı Emrullah'ın eşi olarak yer alacak ve Uğur Aslan ile partner olacak. Güçlü isimleri buluşturan kadrosuyla dikkat çeken yapımda Ceren Benderlioğlu'nun performansının hikayedeki dengeleri nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Güneş'in Türkiye Birinciliği ve İstanbul’a Uzanan Hikayesi

Yörük Kızı dizisi yörük kızı Güneş'in üniversite sınavında Türkiye birincisi olmasının ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmasıyla gelişen olayları konu alıyor. Yeni bir şehre ve bambaşka bir yaşama adım atan Güneş ve ailesinin yaşadığı dönüşümü ekrana taşıyacak olan dizi bugün başlayan okuma provasıyla birlikte prodüksiyon sürecinde önemli bir aşamayı geride bırakıyor.