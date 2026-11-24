Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’de tüm taşlar yerinden oynadı. Alya ve Cihan yangından kurtuldu. Enver hayatını kaybetti. Nare, Alya’nın hamile olduğunu, Sadakat ise Cihan’ın kendisinin oğlu olmadığını öğrendi.

Yangın Felaketinde Enver Hayatını Kaybetti

Pazartesi akşamlarına damga vuran Uzak Şehir, baş döndüren gelişmelere sahne oldu. İzleyicileri yine ekrana kilitleyen bölümde Alya ve Cihan yangından kurtuldu. Cihan, Enver için canını hiçe sayıp alevlerin arasına dalsa da çabası onu kurtarmaya yetmedi.

Sadakat DNA Testiyle Yıkıldı

Nare, Alya'nın hamile olduğunu öğrendi. Ancak Alya’nın telkiniyle gerçeği abisine açıklamadı. Sadakat, DNA testi sonucuyla yüzleşti. Cihan’ın oğlu olmadığını öğrendi. Zerrin, Kaya'ya Ecmel'in pususunu haber verdi. Ateş, Nare'nin hayatını kurtardı. İkili arasındaki tehlikeli yakınlaşma artık tamamen su üstüne çıktı. DNA testini bulan İpek'in sonucu Cihan’a verdiği bölüm finali nefes kesti.

Uzak Şehir Tüm İzleyici Kategorilerinde Zirvedeki Yerini Korudu

Cihan’ın gerçeği öğrenip öğrenemeyeceği sorusu geceye damga vurdu. Temposu ve duygu dozu bir an olsun düşmeyen Uzak Şehir, tüm izleyici kategorilerinde birincilik serisini devam ettirdi. Tüm Kişiler’de 9,96 izlenme oranı ve 26,27 izlenme payı liderliği getirdi. AB izlenme oranı 6,57, izlenme payı 19,77; 20+ABC1 izlenme oranı 8,54, izlenme payı 22,28 olarak kayıtlara geçti.

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D’de.