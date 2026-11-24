Sibel Can 2026 konser turnesinin açılışını yaptığı Zorlu PSM'de yapmıştı. Finali de aynı mekanda kapalı gişe performansla gerçekleştirdi. Biletleri günler öncesinden tükenen gecede sanatçı sahne enerjisi, zarafeti ve dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Amor Garibovic Elbiseleri ve Sevan Bıçakçı Mücevherleriyle Sahneye Çıktı

Görkemli konser gecesinde Sibel Can, Amor Garibovic imzalı iki farklı kostümle dinleyicilerin karşısına çıktı. Sahne şıklığını dünyaca ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı tarafından özel olarak hazırlanan gerdanlık ve yüzüklerle tamamlayan şarkıcı büyük ilgi gördü.

Drama Albümü Şarkıları ve Eypio Düeti Kıyamam İle Coşku Zirveye Çıktı

Sibel Can repertuvarında kendi hit şarkılarının yanı sıra Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nin seçkin eserlerine de yer verdi. Her parçaya kattığı özgün yorumla salondan yoğun alkış aldı. Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan ve dijital platformlarda dinlenme rekorlarına imza atan Drama albümünden seslendirdiği şarkılar geceye ayrı bir atmosfer kattı.

Konserin en hareketli anlarından biri ise Sibel Can'ın Eypio ile birlikte seslendirdiği ve dijital listelerde büyük başarı elde eden Kıyamam performansı oldu. Şarkı boyunca salondaki coşku en üst seviyeye ulaştı.

2027'de Sanat Hayatının 40. Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor

Müzik ve alkışlarla dolu bu özel gecenin ardından 2026 konser turnesini noktalayan Sibel Can şimdiden 2027 yılına odaklandı. Önümüzdeki yıl sanat hayatının 40'ıncı yılını kutlamaya hazırlanan Sibel Can yeni şarkıları ve özel sahne projeleriyle dinleyicileriyle buluşmak için çalışmalarını sürdürüyor.